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網瘋傳哈佛因「拒收川普小兒子遭報復」 事實查核結果出爐

編譯盧思綸／即時報導
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總統川普1月20日於國會大廈宣誓就職，第一夫人梅蘭妮亞（最右）與小兒子巴倫（右二）均出席見證儀式。(路透)
總統川普1月20日於國會大廈宣誓就職，第一夫人梅蘭妮亞（最右）與小兒子巴倫（右二）均出席見證儀式。(路透)

美國總統川普撤銷哈佛大學招收外籍生資格的爭議持續延燒之際，網路社群流傳川普的小兒子巴倫（Barron Trump）曾被哈佛、哥倫比亞大學與史丹佛大學等名校拒絕錄取，進而引發川普此舉是出於報復心理的陰謀論。但是目前沒有證據顯示巴倫被這些名校拒絕，而川普2024年曾說過，巴倫之所以選擇紐約大學是因為「真心喜歡」。

印度經濟時報報導，美國當地時間26日，臉書（Facebook）一則貼文寫道：「猜猜哪些大學沒有錄取巴倫？哈佛、史丹佛和哥倫比亞。凡是川普正在攻擊的大學都是不管川普有多少錢，都表示『沒有捐贈基金會可讓巴倫就讀』的學校。」

雖然巴倫被拒絕錄取一事尚未獲得證實，但部分輿論揣測，川普近期對美國頂尖學府發動攻擊，可能與巴倫落榜有關。

一名X上的網友表示：「哈佛應該公開巴倫的申請資料與不錄取通知書，這樣全世界就能明白川普為什麼鎖定哈佛。」

另一位網友也主張：「想知道川普與哈佛的衝突根源嗎？因為他們沒錄取巴倫。史丹佛與哥倫比亞也是如此。」

不過，報導引述事實查核網站Snopes指出，目前沒有任何確切證據指向巴倫曾遭這些學校拒絕。

巴倫在2024年進入紐約大學（NYU）史登商學院（Stern School of Business）就讀。川普曾在去年9月表示：「巴倫當時有多個選擇，最終選擇NYU是因為他真心喜歡這所學校。」

川普25日曾再度表達對哈佛的不滿，批評國際學生占據名額導致美國學生無法就讀哈佛。

川普 紐約大學 NYU

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