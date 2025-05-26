關稅戰反噬…海外來美旅客銳減 旅遊業憂陷「川普衰退」

美國總統川普2020年7月3日參觀南達科他州拉什莫爾國家紀念公園。(美聯社)

根據線上旅遊訂房網站Trivago的最新數據，受美國關稅 政策衝擊最嚴重國家的民眾正刻意避開赴美旅遊。與此同時，經濟不確定性促使美英兩國轉而選擇國內旅遊。

數據顯示，日本、加拿大和墨西哥旅客的美國酒店訂單量均下滑逾10%。加、墨早在2月1日就成為川普 25%關稅的首批打擊對象。

德國赴美的旅遊需求也顯著萎縮，酒店預訂出現個位數百分比降幅。德國是歐盟 的最大經濟體，川普揚言要對歐盟商品課徵50%關稅，目前暫將實施日期延緩至7月9日。

值得注意的是，英國赴美的旅遊人數暫時未出現明顯波動。這得益於英美上月達成貿易協議，使英國成為全球受關稅影響最小的國家之一。

不過，英國本土旅遊市場日益受到歡迎，7-9月的國內旅遊需求較一年前飆升25%，倫敦、愛丁堡、約克等城市成為熱門選擇。Trivago執行長湯馬斯分析，「在不確定時期，人們更願意選擇離家近的旅行」。

美國本土旅遊市場同樣出現變化。數據顯示，美國人正縮減旅遊開支，對低價酒店和低星級住宿的需求明顯增加。

業者愈來愈擔心總值2.6兆美元的美國旅遊業陷入 「川普衰退」。美國國家旅遊辦公室的最新數據顯示 ，3月赴美的海外旅客比一年前減少11.6％。業內人士正密切關注貿易戰對行業的後續影響。