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川普政府掃蕩無證客 帶動遞解業數十億商機

記者顏伶如／綜合報導
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委內瑞拉籍的無證移民被關在德州的私人監獄「藍帽拘留中心」，政府擴大查緝無證移民，使相關企業獲得數十億商機。(路透)
委內瑞拉籍的無證移民被關在德州的私人監獄「藍帽拘留中心」，政府擴大查緝無證移民，使相關企業獲得數十億商機。(路透)

華爾街日報(WSJ)26日報導，川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得數十億的生意商機，從今年1月到5月之間，聯邦政府對於提供移民遞解服務的承包商開銷便增加了50%，整個產業過去十年營收超過130億。

報導當中舉例指出，40歲委內瑞拉男子布蘭可(Andry Blanco Bonilla)是遣送到薩爾瓦多重刑監獄的數百名無證客之一，過程從拜登政府一直延續到川普政府。2024年2月，布蘭可在達拉斯被移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員發現身上有黑幫刺青，但無犯罪紀錄。

布蘭可被送到德州艾爾瓦杜(Alvarado)、「拉薩爾矯正公司」(LaSalle Corrections)經營的「派瑞蘭德拘留中心」(Prairieland Detention Center)。聯邦政府每年付給「派瑞蘭德拘留中心」1700萬元。

一周後，布蘭可被轉送到德州安森(Anson)的「藍帽拘留中心」(Bluebonnet Detention Center)。「藍帽拘留中心」是私人典獄包商「管理及訓練集團」(Management and Training Corp)在全國各地經營的五所拘留中心之一。根據聯邦政府統計數字，從2014年以來，「管理及訓練集團」累計已向聯邦政府收取2億4000萬元。

根據統計，「藍帽拘留中心」拘留上限為1062人，向聯邦政府收取的費用為每名拘留者每天48元到106元不等。像布蘭可一樣被送到「藍帽拘留中心」的無證移民，每天有三餐可吃。過去幾年裡，聯邦政府每年花在拘留無證客的餐費約400多萬，提供服務的包商包括「B&H國際公司」(B&H International)以及「我的餐點」(My Own Meals)。

私人經營的拘留中心還提供基本盥洗用品。布蘭可的母親也說，警衛拿了降血壓藥、安眠藥給有失眠問題的布蘭可。報導指出，移民和海關執法局花錢聘請「Arora集團」(Arora Group)、「艾米亞吉斯醫療人力」(Amergis Healthcare Staffing)等醫療相關公司，1月以來累計開銷2400萬元。

聯邦政府 移民 德州

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