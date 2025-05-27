哈佛80年首例 著名商學院教授涉研究造假 被撤終身職

圖為24日攝於麻州劍橋的哈佛大學校園景象。（新華社）

多年來身陷數據造假指控的哈佛商學院知名教授法蘭西絲卡‧吉諾(Francesca Gino)，如今遭到哈佛大學 (Harvard Universit)撤銷終身教職，成為哈佛近80年來首例。吉諾的研究經常獲得包括紐約時報 、華爾街 日報、國家廣播公司(NBC)在內等主流媒體引述。

專門研究「誠實與道德行為」的吉諾，被踢爆捏造多項數據之後，2023年被校方下令行政停職。哈佛大學發言人26日證實吉諾已被撤銷終身教職，但以學校不評論人事問題為由，並未說明細節。國家廣播公司報導，吉諾沒有回應採訪要求。

哈佛學生報紙「哈佛紅報」(The Harvard Crimson)報導，自從美國大學教授協會(American Association of University Professors)1940年代訂定解聘教授規範迄今，哈佛大學不曾有教授被撤銷終身教職的案例。

根據2023年6月更新的吉諾履歷，她2010年起擔任哈佛商學院企管副教授，2018年至2021年主管談判、組織與市場部門。

2021年，三位教授及行為研究學者在學術部落格Data Colada發文指出，檢視吉諾十多年來發表學術報告內容之後發現多項數據造假，並把證據送交哈佛商學院。不過，對吉諾提出檢舉的學者，後來與哈佛大學交涉過程均對外保密。

經過一年半內部調查後，哈佛大學2023年6月對吉諾做出行政停職處分，解除所有教學、研究職務，理由是「學術行為不端」。吉諾則對哈佛、Data Colada部落格提告誹謗並求償2500萬。

「哈佛紅報」報導，吉諾誹謗訴訟2023年9月已被聯邦法官駁回，但允許吉諾繼續根據校方違反終身教職懲戒規範打官司。

吉諾為誹謗案架設網站，2024年3月張貼聲明強調「從未學術造假」，捏造指控都是子虛烏有。