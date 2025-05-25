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西點軍校畢典致詞 川普稱重建軍隊：恭喜黃金年代首屆畢業生

編譯潘勛／綜合報導
川普總統主持西點軍校畢業典禮，接受2025年班畢業生的全體大合照。(歐新社)
川普總統主持西點軍校畢業典禮，接受2025年班畢業生的全體大合照。(歐新社)

川普總統24日第二度親臨西點軍校(U.S. Military Academy at West Point)畢業典禮致詞，恭喜今年度畢業生為「黃金年代第一屆畢業生」，自稱已經重建全國軍力，另除掉「社會實驗」對軍方的不良影響。

華盛頓郵報報導，川普上次在西點軍校畢業典禮致詞已是五年前，政治氛圍已經大不相同；川普政府也依照川普的世界觀，迅速重塑軍事院校。

川普致詞時戴著繡有他競選口號「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)的帽子，談到軍方的成就時，夾雜自己的政治意識形態；他表示自己身為總統，把軍隊重建得「更勝以往」，刪除傳授批判式種族理論、支持跨性別軍人之類的課程，另表示軍方募兵人數增加，都是他的功勞。

川普另點名批評自己的前任、前總統拜登，還批評他斥責為自由派點子的東西，宣稱以往政治人物「強迫各軍種學習各種社會專案」，表示「國家不會讓男性參加女子運動比賽」。

前西點軍校教授帕森斯(Graham Parsons)表示，感覺上真像背後挨了一鞭，過去軍校教育有提到不管在軍中或是國家、社會裡，可能有結構上的問題如種族歧視、性別歧視，現在則隻字不提。帕森斯公開批評川普政策的影響後，由軍校辭職。

奪回總統職位以來，川普著手拆散大學裡教授多元、平等、包容(DEI)的課程，他形容那類課程讓美國文化腐敗。川普碰到一些來自法院、大學的官司挑戰，認為他的總統權有侷限。只是在國防部治理的西點軍校，川普大致能稱心遂願。

幾位教授、軍方觀察人士表示，西點軍校因應川普行政命令而落實的改革，已經讓這間傳統上無黨派的院校，受到黨派影響。

白宮發言人凱利(Anna Kelly)表示，拜登花了四年灌輸DEI意識及覺醒派政治到軍事政策，而川普總統則恢復只講卓越、戰備及殲敵的美國軍隊；在戰場上不容其他雜質，應該只追求韌性、力量，有能力扛起需要非凡體能才能辦的任務。

川普第二次當總統還不到六個月，已在軍方烙下自己的印記；他欽點前福斯新聞網主播赫塞斯(Pete Hegseth)出任國防部長，而不理睬赫塞斯行為不檢的指控。接下來川普及赫塞斯已開除至少九位軍方高級將領。

川普總統主持西點軍校畢業典禮，2025年班畢業生在典禮結束後，把帽子拋向空中慶祝...
川普總統主持西點軍校畢業典禮，2025年班畢業生在典禮結束後，把帽子拋向空中慶祝畢業。(美聯社)

川普 西點軍校 赫塞斯

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