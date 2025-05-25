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FT：蘋果巨額投資幫助中科技業茁壯 反成危險「依賴」

編譯徐薏茹／綜合報導
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蘋果公司執行長庫克(左)經常到中國，圖為今年3月庫克到北京參加活動。(美聯社)
蘋果公司執行長庫克(左)經常到中國，圖為今年3月庫克到北京參加活動。(美聯社)

金融時報(Financial Times)記者麥基(Patrick McGee)新書「蘋果在中國」(Apple in China)揭示蘋果(Apple)如何發展為設計與製造巨頭，並危險地「依賴」其在中國建立獲利豐厚的合作關係與供應鏈網路。

過去20年，在喬布斯(Steve Jobs)和庫克(Tim Cook)的領導下，蘋果在中國市場投入數千億元，麥基認為，這足以構成特別的「地緣政治事件」，如同柏林圍牆倒下，但這是持續多年的事件，隱藏於嚴格的保密協議及審查嚴格的媒體環境之下。

蘋果的投資促使中國的科技產業日益強大，如同麥基所說，蘋果利用中國廉價勞動力、薄弱法治和龐大經濟規模的同時，意外地促成其國家建設。

蘋果不僅外包其設備製造，該公司與中國的合作關係複雜且不斷持續，蘋果派出大批工程師、設計師、經理和其他員工，與中國合作夥伴「共同研發」新的生產程序，在中國創造500萬個就業機會。

「蘋果在中國」指出蘋果如何被廉價勞動力與巨大消費市場的誘惑「俘虜」，甘於順應中國的政治風向。

在庫克的帶領下，蘋果也許已經穩固其供應鏈及生產流程，但同時也發產出政治活動，庫克經常拜訪中國領導人。蘋果還做出讓步，例如移除應用程式商店的VPN應用程式，並在中國儲存顧客數據，庫克表示參與這些市場有其價值，但批評者認為，庫克正被中國利用。

透過投入資金、建立產能和轉移知識與專業技能，蘋果在中國的投資幫助培養了其未來的競爭對手。

麥基指出，華為的崛起令蘋果意外，但蘋果也受益於政治關係，比如川普第一任期期間實施一連串制裁，一度打擊華為迅速發展的智慧型手機產業。

2019年庫克帶川普參觀德州的一間工廠，該工廠被視為蘋果回歸美國製造的典範。

麥基指出，這次參觀有些荒謬，川普在推特宣稱他說服蘋果開設這間工廠，但該工廠多年來負責製造蘋果的次要產品Mac Pros。

起初這家德州工廠為製造程序中產生的錯誤所苦，最終他們得請來中國的工程師支援。麥基寫到：「十多年來派遣其頂尖工程師到中國，訓練員工如何製造蘋果品質的產品，蘋果竟需要請來中國工程師到美國完成項目。」

庫克 川普 德州

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