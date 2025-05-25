蘋果與川普「巨人之戰」 專欄作家列舉3條路應對

川普要對國外生產的蘋果手機徵收25%關稅，專家指出蘋果公司還有其他辦法應對。(歐新社)

川普 總統威脅蘋果公司，如果不在美國生產iPhone，將面臨至少25%的高額關稅 。Yahoo Finance資深專欄作家紐曼(Rick Newman)24日撰文指出，川普對蘋果和其他大公司確實具有影響力，但這些企業也有自身的應對之道，形容這是一場「正在進行的巨人之戰」，並列舉蘋果公司三條可能的出路。

紐曼指出，與多數大型企業高層相比，庫克 與川普的關係更為友好。一些分析師認為，庫克在與善變的川普打交道時，展現出大師級的應對技巧。然而，無論如何，蘋果仍已進入川普的射程範圍。庫克或許仍能想出對策，躲過川普最偏好的經濟懲罰方式。但就目前而言，蘋果及iPhone已成為川普眼中的肥羊。

紐曼分析，針對川普的最新威脅，蘋果很可能不會選擇將iPhone生產遷至美國。蘋果過去主要在中國生產旗艦產品，此後將生產據點多元化，擴展到印度和越南等其他國家。然而，一旦川普開始針對各項產品逐一徵收關稅，蘋果將無處可逃。

紐曼認為，蘋果有三個選項可以考慮：

第一，直接承擔25%的關稅，然後評估可以將多少新增成本轉嫁給零售消費者。由於美國國內幾乎不生產智慧手機，若川普對iPhone課徵25%關稅，對三星等廠商也會採取相同措施。如果所有智慧手機都加徵25%關稅，蘋果的劣勢將會減輕，並且或許能將大部分成本轉嫁給消費者。

第二，庫克或許仍能與川普達成某種涉及其他類型國內支出的協議，以滿足川普的政績需求，像蘋果2月「宣布」5000億元巨額國內投資，部分實際上只是將已在進行的計畫彙整起來，給川普一些可以吹噓的政績，而川普也確實這麼做了。

紐曼指出，如今外界普遍了解，川普有時會以威脅作為籌碼，以換取能讓自己居功的協議。庫克或許還足夠聰明，有能力把川普的手段玩得更高明(out-Trump Trump)。

第三，蘋果也可選擇尋求法律救濟，或靜待相關裁決出爐。目前已有至少七起訴訟正在進行，質疑川普是否有權以「國家緊急狀態」作為徵收關稅的正當理由，而針對iPhone的威脅，更凸顯該理由站不住腳。

一些法律分析師認為，法院很有可能會針對川普關稅頒布某種禁制令，最終可能由美國最高法院來裁決此事。如果法院全面駁回川普基於緊急狀態的關稅徵收權力，他仍可沿用他在2018年至2019年用過、更緩慢且更繁瑣的程序來徵收關稅。

然而，對蘋果與眾多正想辦法因應川普關稅衝擊的企業來說，這將是一段重要的緩衝期。他們可以趁機囤積庫存，並利用這段時間研擬新方案，讓營運更能抵禦關稅衝擊。