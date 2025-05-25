川普政府新政反DEI 大學取消「特定團體」畢典 學生改在校外辦

在川普 政府「反多元平等包容」(anti-DEI)政策大旗施威下，全美各大學院校紛紛取消專為特定團體或族裔舉辦的畢業典禮；眼看非裔 畢業典禮等特定儀式活動可能中斷，許多學生正設法讓這種傳統延續下去。

特定同類畢業典禮(affinity graduations)是選擇性舉辦的活動，通常由學生領導，目的是慶祝不同種族身分背景如非裔、西語裔、亞裔、第一代和LGBTQ+畢業生。學生們表示，這類儀式意義重大，因為它體現了學生各自獨特的音樂、服飾、食物、歷史、語言和傳統。

在川普總統譴責DEI是「非法和不道德歧視」、威脅要阻止大學研究資金並撤銷任何不願終止DEI措施的大學院校認證之際，包括哈佛大學 在內的多所大學均取消舉辦特定同類畢業典禮。

哈佛大學學生馬丁史密斯(Elyse Martin-Smith)去年開始帶領籌辦年度非裔學生畢業典禮，今年活動原訂在校內的哈佛紀念教堂(Harvard Memorial Church)舉辦。但5月初，馬丁史密斯收到校方電郵，表示不准她在校內舉辦非裔學生畢業典禮。

馬丁史密斯向有線電視新聞網(CNN)表示，學校取消她領導的「哈佛大學非裔社區領袖」社團主辦非裔學生畢業典禮，她感到「失望但不驚訝」，「這不是哈佛大學第一次把公共關係放在學生考量之前」。

但馬丁史密斯下定決定繼續舉辦非裔畢業典禮，她到處打電話找場地，總算找到了一個校外場地並獲得非裔研究生聯盟和哈佛非裔校友會的支持。馬丁史密斯表示，非裔學生畢業典禮將在27日舉行，內容與首屆活動類似。她說：「不斷把負擔加在想看到改變的非裔學生身上，是不對的。」

其他面臨類似困境的大學生，如肯塔基大學非裔畢業典禮後來幸運找到校外場地和社區支持；猶他州「彩虹計畫」(Project Rainbow Utah)則出面協助韋伯州立大學(Weber State University)和猶他大學LGBTQ+學生舉辦「薰衣草畢業典禮」(Lavender Graduations)。