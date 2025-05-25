哈佛與中國長期合作 被川普政府指控遭中共操控 變政治箭靶

川普政府指控哈佛大學配合中國政府，因此撤銷哈佛招收國際學生資格。圖為來自各國的學生參觀哈佛校園。(路透)

川普政府指控哈佛大學配合中國政府，因此撤銷哈佛招收國際學生資格。圖為來自各國的學生準備參加畢業典禮。(路透)

哈佛大學 與中國的關係一直是該校的優勢與資產，但在川普 政府指控哈佛長期與中共 「合作」、校園受北京支持行動影響下，曾經的資產如今已成為政治負擔。

川普政府22日指稱哈佛大學助長反猶太主義並與中國共產黨合作，決定取消哈佛招收國際學生的認證資格。哈佛23日控告政府撤銷認證是對哈佛「所持觀點」的懲罰，侵犯憲法第一修正案保障的言論自由權。聯邦法官已暫時阻止政府下令禁止哈佛招收國際學生。

2024中生占哈佛國際生1╱5

哈佛與中國關連由來已久，包括研究夥伴關係和以中國為焦點的學術研究中心；這些關係為學校帶來巨額資金、國際事務影響力和全球聲譽。2024年，中國學生占哈佛國際學生總數五分之一，占比最多。

與中關係複雜存在不透明

路透指出，儘管哈佛大學有中國學生以及學校與中國的關係，並非存在不當行為的證據；但這些關連的複雜度和重疊性難以全盤透明化，難免引發關注和批評。

川普政府提到哈佛與中國有關連的問題，與共和黨主導的眾院「與中國共產黨競爭特別委員會」工作相呼應。國會議員擔心，中國操縱哈佛大學以獲取美國先進技術、規避美國安全法律並壓制美國國內對中國的批評。

川普政府指控哈佛大學配合中國政府，因此撤銷哈佛招收國際學生資格。圖為哈佛校園裡約翰哈佛的銅像。(路透) 川普政府指控哈佛大學配合中國政府，因此撤銷哈佛招收國際學生資格。圖為哈佛校園。(路透)

官員批評哈佛讓中共利用

白宮官員23日對路透表示：「哈佛一直讓中國共產黨利用它」，「對於中共在校內進行的私刑騷擾視而不見」。中國駐華府大使館則聲明：「中美教育交流合作是互利的，不應被污名化。」

有關哈佛與中國的關連，近期最受矚目的是哈佛大學2020年為新疆生產建設兵團(XPCC)提供公共衛生訓練。同年，美國以XPCC涉嫌侵犯新疆維吾爾族和其他穆斯林民族人權為由，對該中國準軍事組織實施制裁。國土安全部表示，哈佛與XPCC的合作一直持續到2024年。

兩黨議員也對與北京有關的學生社團在美國校園內監控政治行動的行為表示擔憂。去年4月，一名哈佛學生活動人士因打斷中國駐美大使謝鋒的演講，被一名中國交換學生逐出活動現場。

川普第二任期內，哈佛面臨的壓力越來越大。教育部聲稱在審查學校大額外國捐贈和合約報告後，發現哈佛披露的訊息不夠完整準確，今年4月要求哈佛提供其外國資金紀錄。

前校長諷川普送中國大禮

哈佛大學前校長薩默斯(Larry Summers)稱，川普政府禁止哈佛招收國際學生的舉動，是迄今對該校最嚴重的攻擊。他在接受Politico採訪時表示，「美國犧牲其世界燈塔角色，等於是送給中國一份戰略大禮，而且恐怕莫此為甚。」