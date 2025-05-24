哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

來自台灣的27歲哈佛學生Yu-Hsuan Lin，24日在台北展示哈佛錄取信及學校周邊商品。(路透)

川普 總統22日撤銷哈佛大學 招收外國學生的權利，儘管法官在23日裁定暫停執行，校內數千名學生仍陷入情勢不明朗的僵局。哈佛學生自治組織透露，目前與校方合作協助國際生轉學。路透點名被譽為「英國常春藤 聯盟」的羅素大學聯盟可能是首選目標，還有包含愛因斯坦的母校──蘇黎世聯邦理工學院在內的多所名校也等著搶收出身哈佛的國際頂尖學子。

哈佛大學目前擁有近7000名國際學生，約占總註冊人數的27%。攻讀哈佛公共行政碩士的德國學生格茲巴赫（Michael Gritzbach）表示，此舉對許多學生而言是「美夢變成惡夢」，尤其是那些存錢多年或獲得獎學金的學生。

一名目前就讀劍橋大學、預計9月開始哈佛教育碩士課程的英國學生指出，原本不認為川普政府真的會推動禁止國際學生的措施，但是如今大家普遍的共識是「我們現在真的什麼也做不了」。

這名英國學生匿名表示，即使如期赴哈佛就學，也會擔心自己是否還能自由發言。她說：「如果我最後真的進入哈佛，我清楚作為一名國際學生，我在某些方面會被特別關注。」

哈佛大學部學生自治組織共同主席、來自巴基斯坦的席亞爾（Abdullah Shahid Sial）透露，已有部分國際學生開始考慮轉往其他大學就讀，他在電子郵件中表示：「我們正試圖與校方合作，協助那些願意或被迫轉學的學生，尋求美國境內或國外其他大學就讀。」

路透指出，如果這些學生開始尋求其他選擇，英國「羅素大學聯盟」（Russell Group）所屬的24所頂尖高等教育機構，可能受益。

蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）是愛因斯坦的母校，其發言人費茲（Corinne Feuz）表示，該校約有22名學生可能受到美國簽證新規的影響，預期很快將接收改變赴美留學計畫的學生申請，「針對哈佛的新規可能會改變情勢，讓我們有機會接收全球最優秀的學生」。

愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College Dublin）則表示，目前還言之過早，無法確認是否會有哈佛學生湧入。

路透也提到，雖然其他大學可能會搶著接收更多哈佛學生，但距離下學年開學僅剩3個月，要大規模接納這些學生並不容易。

另一方面，哈佛發言人奧馬霍尼（Catherine O'Mahony）指出，今年大學部美國學生申請人數成長16%，研究所申請人數則暴增64%。

除了美國學生向國際求學的趨勢上升，英國和歐盟學生現在則對申請美國大學更為猶豫。