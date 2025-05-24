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川普政府禁令衝擊哈佛外籍生 比利時王儲伊麗莎白遭波及

編譯周辰陽／即時報導
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比利時王儲伊麗莎白（中）2021年7月參加為期3天的演習。資料照片。（美聯社）
比利時王儲伊麗莎白（中）2021年7月參加為期3天的演習。資料照片。（美聯社）

美國國土安全部（DHS）部長諾姆22日下令，立即終止哈佛大學的學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，雖然聯邦地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）隨後裁准暫停執行，但媒體披露，一位歐洲王室成員已受到波及，那就是比利時的未來女王。

路透報導，現年23歲的比利時王儲伊麗莎白公主（Princess Elisabeth）剛完成哈佛大學第一學年的課程，但川普政府對國際學生實施的禁令，可能會危及她繼續在哈佛就讀的資格。

根據此前的報導，川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生的能力，代表哈佛不再能招收國際學生，且現有外籍生必須轉學，否則就喪失在美國的法律地位。路透指出，川普政府同時還威脅，要將打擊範圍擴大至其他大學。

比利時王宮發言人范多恩（Lore Vandoorne）表示：「伊麗莎白公主剛完成她在哈佛的第一學年，（川普政府）這項決定的影響將在未來幾天或幾週內逐漸明朗，我們目前正在了解相關情況」。

王宮通訊主管巴爾特（Xavier Baert）補充道，「我們目前正在分析此事，並將靜觀其變，未來幾天和幾週仍可能出現許多變化。」

伊麗莎白公主是比利時王位的繼承人，為菲利普國王和瑪蒂爾德王后伉儷4名子女中的長女，先前已在英國牛津大學取得歷史和政治學的學位，目前正在哈佛大學攻讀為期2年的公共政策碩士課程。根據哈佛大學官網介紹，該課程旨在拓寬學生視野，提升技能，為「公共服務領域的成功職業生涯」做好準備。

比利時國王菲利普（左）與封號布拉邦女公爵的王儲伊麗莎白公主（右），攝於2023年...
比利時國王菲利普（左）與封號布拉邦女公爵的王儲伊麗莎白公主（右），攝於2023年5月。資料照片。（路透）

哈佛大學 川普 國土安全部

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