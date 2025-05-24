不只哈佛… 川普政府控哥大漠視反猶活動調查

在對哈佛連續施壓後，衛生部再劍指哥倫比亞大學，指控哥大未對校園反猶活動積極調查。圖為哥大今年的畢業典禮。（歐新社）

川普政府在22日繼禁止哈佛大學招收國際學生後，接著指控哥倫比亞大學 自2023年10月以來，「故意漠視」校園內猶太 學生遭同儕騷擾，違反聯邦民權法。

CNN與華爾街日報報導，美國衛生部（HHS）民權辦公室指控哥大 違反1964年「民權法案」第六章，該法明文禁止在接受聯邦資助的任何計畫和活動中，基於種族、膚色或國籍進行歧視。

該辦公室表示，自哈瑪斯2023年10月7日跨境攻擊以色列以來，哥大「對猶太學生面臨學生對學生的騷擾」態度冷漠。

例如，未對多次塗鴉納粹「卐」字符（swastika）等破壞行為進行調查或懲處，未執行抗議相關規則，在處理猶太學生投訴時未遵守自己的政策，並且直到2024年夏天才建立打擊反猶太主義的相關機制。

衛生部民權辦公室代理主任阿切瓦爾（Anthony Archeval）表示：「這項調查詳細記錄哥倫比亞大學的猶太學生在過去19個多月中，不得不忍受的惡劣環境。我們鼓勵哥倫比亞大學與我們合作，達成一項能真正保護猶太學生，實現有意義改革的協議」。

哥大發言人表示，學校高度重視這些問題，並將與政府合作加以解決，並補充說：「我們理解這一發現，是我們與政府持續對話過程中的一部分。」

衛生部民權辦公室的調查並未包含針對哥倫比亞大學採取的新行動，卻正值該校與川普政府就未來的聯邦資金與校園自主權進行高風險談判之際。

川普政府持續施壓，要求將哥大置於同意令（Consent decree）。同意令是是一種聯邦監督機制，會由一位法官負責確保哥大遵守政府的要求。衛生部民權辦公室向哥大發出「違規通知」（notice of violation），也是司法部提起訴訟以尋求同意令，或與校方達成自願解決協議之前的的必要程序。

華爾街日報指出，過去歷任政府對大學發起的民權調查中，通常會以與學校達成自願解決協議作結。