哈佛禁收國際生有何後果？研究所首當其衝 教授憂：學校恐不復存在

紐約時報報導，由於川普政府祭出的國際學生禁招令，數千名哈佛學生的學位和未來，連同構成哈佛認同與文化不可或缺的一部分，全都陷入極大的不確定感之中。（美聯社）

美國國土安全部部長諾姆22日下令終止哈佛的學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，代表哈佛不能再招收國際學生，現有外籍生也必須轉學。紐約時報 報導，由於川普 政府祭出的國際學生禁招令，數千名哈佛學生的學位和未來，連同構成哈佛認同與文化不可或缺的一部分，全都陷入極大的不確定感之中。

就在川普政府宣布將禁止國際學生就讀哈佛大學 的消息公布前不久，該校國際事務辦公室的職員才剛會見即將從甘迺迪政府學院畢業的大四學生，祝賀他們順利取得學位，並熬過前幾個月的混亂，但會議結束後的短短幾分鐘內，學生們的手機就跳出新聞快訊，混亂再次爆發。

來自維也納、剛完成大二課業的學生莫爾登 （Karl Molden）說：「有這麼多學生從世界各地來到哈佛，致力於讓這裡變得更美好，改變美國，讓自己的祖國變得更好。如今，這一切正面臨分崩離析的風險，這讓我心碎。」

莫爾登說，當他讀到川普政府這項舉措時，忍不住冒出一身冷汗。他說：「考上哈佛是我人生中發生過最美好的事。我真的無法相信，這樣的事竟然正在發生。」

哈佛大學自校長加伯（Alan M. Garber）4月明確告知川普政府，不會屈服於修改招聘、招生慣例及課程安排的要求後，便接連遭遇一連串攻擊，而禁招國際學生將徹底改變這所大學。

哈佛目前有6800名學生來自其他國家，占總學生人數的四分之一以上，且這一數字在過去幾十年中持續穩步增長。若川普政府禁令生效，研究所課程將受到特別嚴重的衝擊。例如，甘迺迪學院的59%學生來自美國以外的國家；國際學生占陳曾熙公共衛生學院總入學人數的40%，哈佛商學院則佔35%。

由於國際學生無法申請聯邦財政補助，且通常需支付更高的學費，因此對哈佛的收入貢獻良多。此外，他們還帶來了多元化視角，豐富校園生活和課堂討論。

專攻拉丁美洲歷史、並擔任美國大學教授協會（AAUP）哈佛分會會長的魏爾德（Kirsten Weld）教授表示：「這將摧毀我們所認識的大學」。她說：「哈佛雖位於美國，但學生和教職員來自全球。這一點對這所學府的工作和使命至關重要。你不能抹去這一點，否則這所學府將不復存在。」

隨著消息傳出，國際學生紛紛登入群組討論區焦慮地提問，並不斷刷新電子郵件信箱，恐懼與困惑迅速蔓延。

來自威爾斯的20歲學生威廉森（Alfred Williamson）剛完成大一課業，表示自己和許多國際朋友已經開始考慮轉學。威廉森說：「我傳訊息給一位來自英國的朋友，問我們能不能討論一下是否可以轉到牛津或劍橋。大家都非常認真看待這件事，每個人都嚇壞了，沒人知道該怎麼辦。」