川普政府施壓 哈佛拒絕服從…面臨6機構同時調查

川普政府不斷向藤校龍頭哈佛大學施壓，校方拒絕配合政府要求，學生4月也在校園發起團結活動，支持學校立場。（路透）

哈佛大學 (Harvard University)面臨川普 總統與川普團隊以空前手段整肅，取消聯邦補助經費及稅務豁免資格之後，22日宣布停止哈佛大學招收外國學生。紐約時報報導，川普政府一連串動作，旨在逼迫哈佛大學配合川普政策。國家廣播公司(NBC)報導，目前就讀哈佛的國際學生必須轉學其他學校，否則將失去合法學生身分，不過實際進展可能因為訴訟而出現延誤。

國土安全部 長諾姆(Kristi Noem)22日在社群媒體X貼出發給哈佛大學的通知函，信中寫道哈佛「學生和交流訪客計畫」(Student and Exchange Visitor Program，SEVP)許可遭到立即撤銷。

MSNBC新聞頻道報導，國土安全部的宣布並不令人感到意外，因為國土安全部4月中旬取消對哈佛的300萬補助，諾姆則要求哈佛交出涉嫌參與「非法及暴力活動」的外國學生資料，否則將喪失得以招收外國學生的「學生和交流訪客計畫」資格。報導指出，諾姆的最新動作幾乎可以確定將被告上法院。

哈佛大學發表聲明說，川普政府的行動並不合法，「我們將致力維護我們來自140多個國家、讓學校與國家都變得更加豐富的國際學生與學者」。

MSNBC報導，哈佛全體學生當中約有四分之一是外國人。報導指出，事件發展當中有一個被低估的觀點是，白宮顯然覺得美國大學招收外國學生是不智之舉。副總統范斯(JD Vance)3月間說，美國頂尖大學的外國學生對美國「不只是對國家安全不利而已」，還對美國夢造成打擊，因為美國孩子想上好學校卻無法如願，因為名額被外國學生搶走。

紐約時報報導，哈佛面臨來自六個機關的至少八項調查，包括司法部、教育部、衛生部、退伍軍人事務部等，學校以及研究夥伴被取消或遭凍結的聯邦經費累計將近40億。哈佛拒絕配合川普政府要求改變招生規定、課程與聘用原則。

政府各種施壓迄今都未說服哈佛回到談判桌，但是學校官員私下擔心與政府衝突可能造成長遠傷害。