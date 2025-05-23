民調：6成亞太裔反對減大學經費、驅逐國際學生

據最新民調，六成的亞太裔反對政府停撥大學補助，也不同意驅離學生。（美聯社）

最新民調 指出，亞太裔成年人裡有六成反對川普 政府裁減聯邦給大學用在多元、平等、包容(DEI)計畫的補貼金，另反對聯邦逮捕或驅逐參加校園抗議的國際學生。

美聯社報導，這次民調由AAPI數據及美聯社、NORC公共事務中心聯合執行，發現六成30歲以下的亞太裔「有些」或「強烈」反對聯邦削減給大學的DEI經費，另外反對逮捕或驅逐參與校園抗議學生的比率也類似。

年紀較長的亞太裔反對聯邦政府這些舉動的人，也比支持的來得多，但反對的比率不像年輕人那麼高；約半數反對，但十分之三「有些」或「強烈」支持，另兩成看法中立。

雖說這些看法分歧，但調查指出亞太裔不分年齡，仍認為大學學位對於取得好工作，進而輕鬆的撫養家庭「很重要」或者「重要」。

研究亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民的計畫仍在進行，他們的看法在其他民調裡通常不受重視，原因在樣本數小，懂他們語文的人也較少。

川普政府威脅要砍聯邦給DEI專案的經費，讓很多大學收回給有色人種學生的支持制度。

白宮 已經減少聯邦給大學的研究補助款達數十億；白宮譴責大學做得不夠，沒壓制反猶太主義，尤其在抗議以哈戰爭活動發生的時候。白宮也試圖遞解參與相挺巴勒斯坦人活動的外國學生，例如哥倫比亞大學學生哈里爾(Mahmoud Khalil)。

28歲台灣裔學生愛麗絲‧邱(Iris Chiou)在麥迪遜伊利諾大學攻讀醫學，她表示自己對外籍學生面臨驅逐感到憂心，很好奇要再過多久，學生及學者才能覺得安心抒發胸臆。

川普威脅要砍經費，讓一些學校大舉整頓抗議政策。哥倫比亞大學便禁止學生戴面罩隱藏自己身分，還有抗議者碰到要求時必須出示身分。

但哈佛大學則抗拒政府要求，4月提起訴訟，挑戰聯邦裁減給該校的經費。

亞太裔高等教育推動協會(Asian Pacific Americans in Higher Education)主席塔曼能(Rowena M. Tomaneng)認為，國際學生目前的感受，就是美國不再是歡迎他們前來求學的國家。