220名買家獲資格 川普幣晚宴門票1張平均近179萬元
富裕的220名「川普幣」($TRUMP)匿名買家22日獲邀至華盛頓特區的川普俱樂部，與川普總統共進晚餐，而贏得這場晚宴入場券的代價從5萬5000元至3770萬元不等。
區塊鏈分析公司Nansen指出，人們爭相購買「川普幣」，想在本月12日的比賽結束前，贏得「川普見面會競賽」的晚宴門票。
國家廣播公司新聞網(NBC)報導，晚宴主辦方表示，特定時間內持有最多「川普幣」的人，保證可參與晚宴。
追蹤每位贏家購買「川普幣」價格的Nansen統計，獲勝者共花費3億9400萬元購買「川普幣」，但賽事結束後，有些人已售出部分或全部的「川普幣」。根據英國衛報的分析，出席晚宴的近半賓客因買川普幣而蒙受虧損。
贏得晚宴門票的花費金額因人而異，且落差甚大；第一到七名的贏家每人花費逾1000萬元，敬陪末座的24人平均花費不到10萬元。
調查顯示，33%、也就是約67名贏家花費超過100萬元，而所有贏家的人均花費為178萬8994.42元。
追蹤加密貨幣價格的CoinMarketCap數據顯示，如同許多迷因(meme)幣，「川普幣」的價值波動很大。
這220名獲勝者被邀請參加在川普國家高爾夫俱樂部舉行的非正裝晚宴，其中持幣最多的25人，晚宴前可獲邀參加與川普會面的「私人貴賓招待會」。賽事網站寫道，川普「以嘉賓身分出席，但並沒有募集任何資金」，強調「川普幣」計畫的80%股分屬川普集團的CIC Digital和Fight Fight Fight LLC公司。
「川普幣」及其競賽再次引發川普利用總統職位謀取私利的疑慮，他的商業利益集中在由長子小川普(Donald Trump Jr.)控制的信託中，該信託牽涉許多家族企業與總統活動，包括在川普集團的場地舉辦晚宴，並透過川普創辦的社群平台「真實社群」(Truth Social)獨家發表政治聲明。
非黨派組織「布瑞南司法中心」(Brennan Center for Justice)的選舉與政府計畫中心主任韋納(Daniel Weiner)表示，法律禁止大多數聯邦公務員利用公職謀利，但總統基本上不受此限制。
韋納說：「總統不受廣泛禁止利益衝突的約束，而幾乎所有聯邦公務員都受此限制。就算以川普第一屆政府的標準來看，這種行為也很瘋狂，當時人們在川普酒店做生意。此次情況超乎預期，但這不一定構成違法行為。」
上一則
晉身遊說敲門磚 海湖莊園等川普旗下俱樂部 營收創新高
下一則
FB留言