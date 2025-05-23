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川普禁哈佛招國際生 近6800學生恐轉學、離美

編譯陳韻涵、茅毅／綜合報導
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國土安全部長諾姆致函哈佛大學停招國際學生，現有國際生也須轉學，否則會失去留美的身分。（美聯社）
國土安全部長諾姆致函哈佛大學停招國際學生，現有國際生也須轉學，否則會失去留美的身分。（美聯社）

國土安全部(DHS)22日撤銷哈佛大學招收國際學生的許可，數千名在學的哈佛國際生必須轉學或離境；DHS兌現川普總統對哈佛的威脅，政府與這所常春藤盟校的對峙情勢升級，哈佛指DHS此舉違法，重申支持國際學生與學者。

哈佛批DHS違法 重申支持國際生

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)22日下令終止哈佛的學生與交換訪客計畫(SEVP)認證，指哈佛允許「反美、支持恐怖主義」的外國人「騷擾和人身攻擊個人，並破壞該校一度備受尊敬的學習環境」。

諾姆在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，「哈佛在其校園助長暴力、反猶太主義，並與中國共產黨(中共)沆瀣一氣」。諾姆指哈佛與中共合作，接待和培訓其準軍事組織成員，而川普政府正為此追究該校責任。

川普政府再向哈佛大學施壓，國土安全部長諾姆致函哈佛要求停招國際學生，已在學的國際...
川普政府再向哈佛大學施壓，國土安全部長諾姆致函哈佛要求停招國際學生，已在學的國際生須轉學或離美。（歐新社）

華盛頓郵報報導，「學生與交流訪客計畫」(Student and Exchange Visitor Program，SEVP)認證允許美國大學招收國際學生，而DHS這項決定代表哈佛不能再招收外國學生，現有的哈佛國際學生必須轉學，否則將失去他們在美國的合法身分。

DHS要求哈佛72小時內提交名單

DHS和諾姆要求哈佛在72小時內，提交國際學生及訪問學者過去五年內，參與非法活動、暴力行為、威脅教職員或學生，或在學校內外參與抗議活動的懲戒紀錄和數位影像檔案等，以便在新學年之前重新獲得SEVP認證。

政府取消SEVP認證，可能改變哈佛的學生組成及文化，哈佛27%學生來自美國以外的國家；這也代表川普政府與哈佛之間對峙升級，哈佛數周前拒絕接受影響深遠的政府政策改變和監督。

諾姆發布聲明強調，「美國大學招收外籍生，並從國際學生所繳的較高額學費中獲得利益，充實其數十億元的捐贈基金；這是一項特權及優待，而非權利。哈佛有很多機會做正確的事情，但它拒絕了，這會成為全美所有大學和學術機構的警訊。」

紐約時報分析，川普政府此舉意在打擊哈佛的重要資金來源，藉此施壓哈佛接受政府政策。

哈佛發言人牛頓(Jason Newton)稱川普政府的行為「違法」，並發布書面聲明表示，哈佛「完全致力維護哈佛接待國際學生和學者的能力，這些學生和學者來自140多個國家，為哈佛和美國帶來龐大財富」。

牛頓表示，哈佛努力支持其國際師生。哈佛於2024-2025學年招收6793名國際學生，約占該校總招生人數的27%，此比率在過去20年來穩步上升。

牛頓說：「(政府的)這種報復行動可能會對哈佛社區和我國造成嚴重傷害，破壞哈佛的學術和研究使命。」

在連續切斷哈佛大學聯邦補助後，國土安全部再令哈佛停招國際學生，哈佛指政府此舉違法...
在連續切斷哈佛大學聯邦補助後，國土安全部再令哈佛停招國際學生，哈佛指政府此舉違法，且將對哈佛及國家造成傷害。圖為哈佛校長加伯。（美聯社）

川普 國土安全部 中共

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