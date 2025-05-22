聞川普金穹計畫 中批「進攻色彩濃厚」俄稱「屬美國主權」

川普總統與國防部長赫塞斯21日在白宮宣布，將撥款1750億，建造戰略導彈防禦系統，名為「金穹」，將花三年時間建成，防止陸海空各種飛彈來襲。(歐新社)

中國21日批評川普 政府計畫建造「金穹」(Golden Dome)飛彈防禦系統，「具有濃厚的進攻性色彩」，違反外太空 條約倡導的和平利用原則，將加劇「外太空戰場化」和全球軍備競賽風險。而在中國表達嚴重關切之際，克里姆林宮指出，在可預見的未來，事態發展可能會讓俄美雙方恢復有關控制核武器的接觸往來。

川普20日公布「金穹」飛彈防禦系統計畫，以保護美國免受外國攻擊，預計3年內投入使用；首批計畫資金250億元，最終成本預估達1750億元。

中國外交部發言人毛寧21日在北京例行記者會上，指責川普政府過度關注美國國防，導致全球安全風險。毛寧表示，美國奉行「本國優先」，執迷謀求自身絕對安全，違反各國安全不受減損原則，損害全球戰略平衡穩定；中方對此嚴重關切，並敦促美方儘早放棄發展和部署全球反飛彈系統，以實際行動增進大國戰略互信，維護全球戰略穩定。

中國持續深化與俄羅斯 關係，同時迅速發展飛彈及核武等軍事能力。美軍多年來一直表示，中國和俄羅斯已在太空部署武器；美國視中國和俄羅斯為最大地緣政治競爭對手。「金穹」防禦系統顯然旨在阻止來自中國和俄羅斯的威脅。

在被問到川普宣布建造「金穹」飛彈防禦系統時，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)21日表示，此事屬於美國主權。

至於俄羅斯是否認為「金穹」計畫會對俄美兩國的核平衡構成威脅，佩斯科夫表示，目前並沒有美國計畫的相關細節，其間可能會有許多細微差別，但「在可預見的未來，事態發展本身，勢將恢復有關戰略穩定議題的接觸往來」。

俄國的回應似乎比它先前採取的立場來得溫和；中國和俄羅斯5月初曾發表聯合聲明表示，「金穹」計畫「本質上極具破壞性」，將把太空變成「武裝對抗的舞台」。