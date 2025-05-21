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防新冠重演 世衛大會通過「大流行公約」改善監測機制

編譯中心／綜合報導
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世界衛生組織20日舉行年度大會，世衛秘書長譚德塞(銀幕上)宣布通過深具里程碑意義的「大流行公約」。(歐新社)
世界衛生組織20日舉行年度大會，世衛秘書長譚德塞(銀幕上)宣布通過深具里程碑意義的「大流行公約」。(歐新社)

聯合國世界衛生組織年度大會20日通過深具里程碑意義的「大流行公約」，以因應未來危機。在新冠疫情爆發後，成員國歷經三年多協商，最終達成這項協議。

美聯社報導，此公約目的在藉由改善全球合作、監測與疫苗取得機制，防止未來任何大流行病爆發時，出現新冠疫情期間各國反應雜亂無章、國際協調失序的情況。

世衛在日內瓦總部召開的年度大會批准通過「大流行公約」，秘書長譚德塞在表決通過後說，「這是歷史性的一天」。公約文本上月經過多輪磋商後，以共識方式敲定。

川普總統決定美國退出世衛後，美方已退出協商，因此將不受公約約束。退出世衛程序要花一年時間完成。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪20日透過預錄影片，在世衛組織年會上，對著全球衛生官員批評世衛，說這個組織擁腫且「垂死」。路透報導，美國原本是世衛最大捐助國，但在美方宣布川普重返白宮首日就會撤除注資後，世衛面臨龐大的預算短缺。

不過，小羅勃甘迺迪在透過福斯新聞台錄製並傳送到世衛大會播放的影片發言表示：「我呼籲世界各國衛生部長與世衛，把美國撤出這個組織視為警鐘。」

小羅勃甘迺迪還說：「我們已與數個志同道合的國家持續接觸，我們鼓勵其他國家考慮加入我們。」

川普曾指控世衛不當處理新冠病毒疫情，且與中國過於親近。而小羅勃甘迺迪的演說並未在世衛大會上引起任何立即回應，與會的外交官和部長在觀看影片時大多保持沉默。

各國必須在2026年5月前敲定公約中關於「病原體獲取和惠益分享系統」的具體內容。

這項機制涉及共同取得可能引發大流行的病原體，然後共享因此獲得的利益，包括疫苗、檢測及療法，致力於解決各國面臨疫情時取得醫療資源的結構性不平等問題。相關規定允許與製藥公司快速共享病原體資料以快速研發抗疫產品，分享重要病原體樣本的國家，能獲得由此產生的任何試劑、藥物和疫苗，世衛將持有這類產品最多兩成，以確保較貧困國家獲得供應。這項公約至少需要60個國家批准才能正式生效。」

美國正式退出世界衛生組織，美國衛生部長小甘迺迪，20日透過視頻向世衛告別，同時還...
美國正式退出世界衛生組織，美國衛生部長小甘迺迪，20日透過視頻向世衛告別，同時還批評世衛組織。(路透)

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