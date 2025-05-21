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3年1750億 川普宣布打造金穹飛彈防禦系統

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統（左）與國防部長赫塞斯(右)20日在白宮宣布開始打造雷根時期未實現的防空系統「金穹」。（路透）
川普總統（左）與國防部長赫塞斯(右)20日在白宮宣布開始打造雷根時期未實現的防空系統「金穹」。（路透）

川普總統20日宣布啟動打造「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統；川普指出，該計畫預計耗時約3年，總造價為1750億美元，擬在他的總統任期結束前完工。

川普今年上台後，隨即簽署行政命令，希望建立屬於美國的鐵穹飛彈防禦系統（Iron Dome）；川普20日與國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）在白宮宣布啟動打造金穹飛彈防禦系統；川普指派太空軍司令蓋特萊恩（Michael Guetlein）主持這項計畫。

川普總統20日宣布將在美國打造飛彈防禦系統「金穹」，預計在他任期結束前完成，經費...
川普總統20日宣布將在美國打造飛彈防禦系統「金穹」，預計在他任期結束前完成，經費達數千億元。（美聯社）

川普指出，這項計畫的先期投資預計為250億美元，並納入他自稱「又大又美的法案」的包裹法案之中；整個計畫的總造價約1750億美元。

不過路透社報導指出，根據國會預算辦公室估計，金穹飛彈防禦系統可能在接下來的20年裡，花費高達8310億美元之多。

據了解，金穹飛彈防禦系統將打造一套人造衛星網絡，用於偵測、追蹤，並有可能從太空攔截來自於敵方的飛彈攻擊，預料整套網絡將由數百顆人造衛星組成。

川普表示，這項系統將可以有效抵禦敵方的超音速飛彈、彈道飛彈和先進的巡弋飛彈，永久消除對美國本土的飛彈威脅；川普宣稱該系統的攔截成功率幾乎達百分之百。

川普指出，這套飛彈防禦系統預計耗時3年打造，將在他的任內完工；川普點名阿拉斯加州將會是計畫的重點地區，川普也點名佛羅里達州、喬治亞州和印第安納州將受惠於這項計畫；川普指出，整套系統都會由美國建造。

川普表示，前總統雷根當年希望有這樣的防禦系統，但他們當時不具備這樣的科技水平；川普並指出，加拿大也希望加入這項飛彈防禦系統。

金穹防空系統將透過衛星及導彈攔截來襲的飛彈。川普總統指派太空軍司令蓋特萊恩主持這...
金穹防空系統將透過衛星及導彈攔截來襲的飛彈。川普總統指派太空軍司令蓋特萊恩主持這項計畫。（路透）

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