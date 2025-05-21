共和黨安撫強硬派 為無證客提供醫保的州 聯邦恐降補助

川普總統20日明白警告共和黨同志，不要動刪減白卡聯邦補助的腦筋。但川普政府已提出多項白卡改革計畫。（美聯社）

眾院共和黨 為安撫黨內保守強硬派，眾院規則委員會（House Rules Committee）訂21日凌晨表決的共和黨預算協調法案修訂版本，將進一步嚴厲打擊為移民 提供醫療保險的州。向合法居留的兒童和孕婦提供醫療補助（白卡 ，Medicaid）及兒童健康保險計畫（CHIP）的州，聯邦對白卡補助的比率會降低。

共和黨保守強硬派是眾議長強生（Mike Johnson）最難爭取支持的派系，強硬派、溫和派和藍州共和黨人都希望在本周末透過全院表決通過共和黨「又大又美」預算法案，該超級法案內容這幾天正在發生重大變化。

共和黨人透露，保守派仍試圖大幅削減聯邦補助白卡經費，但眾院共和黨領導層、溫和派和白宮未必配合。不過，對白卡參保者設置「工作要求」的規定，可望從原先計畫的2029年實施，提前為兩年內分階段實施。

強硬派上周末還與強生達成粗略協議，將加快腳步取消前總統拜登任內頒布的清潔能源減稅政策；但具體取消速度如何，仍是共和黨內部爭論焦點。

共和黨的「又大又美」預算法案草案有一項條款備受民主黨強烈批評；根據該條款，使用自有資金為部分無證移民提供健保的14個州和哥倫比亞特區，將受處罰。衛生政策研究機構KFF表示，若這些州為避免受罰而放棄或縮減計畫，逾190萬人可能失去醫療保險。

藍州共和黨人關注的主要議題是各州和地方稅減免額（SALT）上限，相關談判仍在進行中。強生19日晚間與溫和派人士會面，他們非常關注白卡、SALT和聯邦退休金變化。

共和黨領袖還修改了超級法案中有關糧食券(SNAP)措辭。共和黨眾議員貝肯(Don Bacon)和中間派共和黨人，敦促領導層允許更多合法移民獲得SNAP；法案並根據部分佛羅里達州議員要求，對古巴移民做出重大豁免。參院共和黨人已明確表示，若眾院法案提到禁止合法移民領取SNAP，該禁令不會在參院過關。