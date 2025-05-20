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人道援助無法取代美國 魯比歐：中國只會給債務陷阱

記者陳熙文／華盛頓即時報導
國務卿魯比歐。（記者陳熙文／攝影）
國務卿魯比歐。（記者陳熙文／攝影）

國務卿魯比歐20日在國會捍衛川普政府大砍對外援助，並表示，中國只會做掠奪性貸款，提供債務陷阱，稱中國不會在人道援助上取代美國。

魯比歐20日接連出席聯邦參議院外交委員會和撥款委員會的聽證會。

面對外界質疑川普政府大砍對外援助，魯比歐說，就算美國的對外援助目前面臨改革，但美國仍是全球人道援助的第一名，援助金額比次之的10個國家相加的金額還要多，不但比經濟合作暨發展組織（OECD）多，更遠比中國多。

魯比歐表示，中國不做人道援助，不但過去在世界上沒有任何人道援助的紀錄，中國也沒有興趣這麼做，魯比歐認為中國做的是掠奪性貸款（predatory lending），這也是「一帶一路」政策的本質。

魯比歐說，中國最擅長的就是進入某個國家，提供貸款興建工程，並讓這些國家積欠債務，而且還要求是中國企業來完成工程。

魯比歐說，他因此不同意中國會在人道援助上取代美國，不管是糧食援助、開發協助等，魯比歐認為中國不具備這樣的能力，也不願意這麼做，指中國只提供「債務陷阱」（debt traps）。

魯比歐並點出，美國國際開發署每花1美元，受援者只能拿到12毛美元，認為美國對外援助必須建立更有效率的方法。

魯比歐 貸款 川普

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