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川普政策急轉彎 紐約大型離岸風電計劃叫停後又重啟

編譯劉忠勇／綜合外電
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圖為Empire 風電建案而在紐約沿海開發的新碼頭。(路透)
圖為Empire 風電建案而在紐約沿海開發的新碼頭。(路透)

位於紐約海岸的大型風電建案將恢復施工，川普政府上個月叫停這建案後，又突然改變立場。

一個月前，美國內政部長柏根（Doug Burgum）暫停由挪威能源集團Equinor在紐約外海開發的 Empire Wind建案，並在社交媒體發文表示，拜登政府草率批准這個專案。

這決定震撼了再生能源產業，因為 Empire Wind不僅已取得許可，而且已開始建設。開發商開始重新評估布局美國重大能源和礦業建案的風險，也猜測哪些其他項目可能會被擱置。

Equinor原先表示，遭到勒令停工，是「前所未見且在我們看來是非法的」，但尚未採取法律行動。該公司表示，已接到內政部通知，停工令已解除，可以繼續施工。該公司歸功於紐約州州長侯可（Kathy Hochul）、紐約市市長亞當斯（Eric Adams）在內政治人物和工會團體的遊說。

Empire 風電計畫約完成30%。Equinor表示，截至3月，該公司已投資約25億美元，並將在本季「重新評估此專案的經濟效益」。Equinor 計劃在2027年開始商轉。

Equinor執行長奧佩達爾（Anders Opedal）發布新聞稿說：「我們感謝現在可以恢復Empire風電的建設，這個計畫彰顯了我們提供能源之餘，也支持當地經濟並創造就業機會的承諾。」

計畫的第一階段將為紐約市提供約800千瓩的電力，足以供應約50萬戶家庭。

建案停擺也影響到紐約以外的企業。Oceantic Network表示，Empire風電計畫擁有來自至少23個州的供應商，包括俄亥俄州、路易斯安那州、德州和南卡羅來納州。

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