川普減稅法案在眾議院委員會過關 為全院表決鋪路

眾議院預算委員會主席阿靈頓（Jodey Arrington）說：「討論仍在進行中，我猜想，會持續到這一周直到我們將這項大而美的法案交付眾議院為止。」 （歐新社）

總統川普 推動的減稅法案因為共和黨 內訌對支出削減的爭執而延遲數日，但周日終於闖過預算委員會頭一關，為本周在眾議院 表決鋪路。

這對川普和眾院議長強生來說是一大勝利，強硬的共和黨保守派議員反對低收入戶的聯邦醫療保險（Medicare）支出被砍、綠能抵稅優惠被刪，上周五在眾院預算委員會阻擋法案。

不過，預算委員會21名共和黨成員中四位強硬派在周日晚上難得召開的會議中投下形同棄權的「出席」票，讓法案以17票對16票過關，委員會所有民主黨議員都投反對票。

眾議院預算委員會主席阿靈頓（Jodey Arrington）說：「討論仍在進行中，我猜想，會持續到這一周直到我們將這項大而美的法案交付眾議院為止，」

預算專家指出，這項法案將延長2017年減稅措施，這是川普總統上一任期的重要立法成果，預計未來十年將使美國36.2兆美元的債務增加3兆至5兆美元。穆迪指出，美國政府債務上升，並表示到2035年，這些債務將達到GDP的134%，這是上周五決定調降美國債信等級的原因。

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