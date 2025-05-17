說好只用最認真的人當官？川普2項人事命令爭議擴大

福斯新聞網主播皮洛(Jeanine Pirro)在月初或川普提名出任華府特區代理檢察官。(美聯社)

川普 總統競選時曾對選民保證只「任命最好、最認真的人擔任官員」，但5月8日晚間他提名福斯新聞網主播皮洛(Jeanine Pirro)出任華府特區代理檢察官，同日開除國會圖書館長海頓(Carla Hayden)；華盛頓郵報報導，川普這兩項人事異動不啻自打嘴巴，只是沒人感到訝異。

皮洛是川普老友，30年前曾在紐約州威徹斯特郡(Westchester County)當過檢察官及法官，後來競選州政府公職失利，轉往電視界發展，成為最大聲捍衛川普的人之一。

2020年選舉之後，皮洛大力提倡不實的投票機被駭陰謀論，成為在福斯台推動這些謊言的主播之一，結果挨告，福斯花了近8億元擺平其中一件官司。

海登被免職消息傳出，令人震驚，她是備受敬重的國會圖書館長。她的解職通知，是透過草率、唐突的電子郵件，寄件人是白宮人事副主任，郵件以「感謝您的服務」結尾，顯然繞過總統及其團隊的客套話。

海頓是第一位出任國會圖書館長的非裔 、而且是女性，該職務經常由學者出任；她是專業圖書館學者，之前服務於芝加哥時，被形容為圖書館界「搖滾巨星」，前總統歐巴馬結識她後，任命她出任國會圖書館長，依規定任期10年。

海頓的任期要到2026年才結束，川普加快免除她的職位並無明顯理由。

決定免職海頓，也侵犯到嚴格來說是國會機構的人事權，再度證明川普決心要擴張總統權，削弱美國建國先賢設計的三權分立。

民主黨聯邦眾議員、眾院 撥款委員會成員迪勞洛(Rosa DeLauro)發布聲明，譴責川普此舉為直接攻擊國會圖書館的超然地位。迪勞洛表示，川普政府必須為這個決定，給個透明解釋，她敦促眾院同事，尤其是受惠於海登博士幫忙的共和黨人，要團結起來，捍衛國會圖書館的完整地位。