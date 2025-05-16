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FBI前局長被控「神祕數字」籲暗殺總統 川普指稱腐敗警察

中央社／華盛頓16日即時報導
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美國總統川普（左）與FBI前局長柯米（右）。（美聯社資料照片）
美國總統川普（左）與FBI前局長柯米（右）。（美聯社資料照片）

總統川普認為聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）在社群媒體發布的訊息暗示要暗殺他，特勤局正在調查。川普16日說，柯米是「腐敗警察」。

中央社引述法新社報導，柯米15日在社群平台Instagram上傳一張照片，內容是沙灘上的貝殼排列成「86 47」。86在美國俚語中有「殺掉」之意，而川普是美國第47位總統。貼文現已刪除。

川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「他很明白那是什麼意思…那代表暗殺，非常清楚易懂。他是不怎麼稱職，但至少知道那是什麼意思。」

川普還稱柯米是個「腐敗警察」，「他在呼籲暗殺總統」。

柯米15日在Instagram上說，他上傳「今天在海灘散步時看到一些貝殼的照片，我猜想那是一種政治訊息…我沒意識到有人會把這些數字和暴力聯想在一起。我從沒這麼想過，但我反對任何暴力，所以我刪文了」。

但川普政府官員不接受這番說法，國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）說，國土安全部和負責保護總統的特勤局（Secret Service）正在調查，將「適當回應」。

同時，現任FBI局長巴特爾（Kash Patel）說，執法部門「正與特勤局溝通」，將「提供所有必要支援」。

國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）也說，柯米「呼籲採取謀殺美國總統的行動」，「我們全力支持特勤局調查柯米對川普總統生命安全的威脅」。

媒體報導，特勤局已就貼文詢問柯米一些問題。

川普 國土安全部 FBI

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