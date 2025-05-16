卡達贈機當「空軍一號」？分析警告無法防飛彈、恐須戰機護航

美國總統川普14日搭乘空軍一號飛抵卡達首都杜哈，卡達空軍出動F-15戰機護航。（美聯社）

卡達王室提議贈送一架波音 747客機給美國總統川普 ，作為臨時的「空軍一號」。但多位航空與國防專家指出，該機因缺乏關鍵防禦與通訊能力，若未進行大規模安全升級，恐需戰機護航，且可能僅限於美國境內飛行。

路透報導，即使未來數月內完成通訊與防禦系統的強化，相關限制仍可能無法解除。一名不具名的前美國空軍官員指出，作為三軍統帥，川普總統有權豁免這些國安規範，選擇在風險下繼續使用。

若要讓這架13年機齡的豪華客機達到「空軍一號」等級，需進行包括反飛彈系統、抗干擾通訊設備在內的全面升級。改裝成本雖未具體公布，但參照波音目前為美國空軍打造的兩架新空軍一號，預算已超過50億美元，可見工程難度與成本都極為可觀。

戰略暨國際研究中心（CSIS）國防安全部門資深顧問坎西安（Mark Cancian）強調，在短時間內完成這種深度改裝「幾乎不可能」。他指出，現行空軍一號從設計階段起便內建可承受核爆電磁脈衝（EMP）干擾的系統，這類核心防護「不是事後能加裝的東西」。

面對各界質疑，川普並不以為意。他反駁稱，拒絕一架市價4億美元、由友邦贈送的飛機「太愚蠢」，並強調這是一項務實決策。他同時表達對波音延遲交付空軍一號新機的失望，該合約早在他第一任期時已重新談判過。

前空軍官員補充，雖然目前的空軍一號通常不需護航戰機，但若該架747缺乏生存能力配備，護航就變得必要。AeroDynamic Advisory 顧問公司總經理阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）指出，這架卡達客機並不具備空軍一號所擁有的電子戰系統、飛彈預警裝置與干擾機制，「無法提供足夠的總統級防護」。

他也提醒，若該機進行國際航行，風險將更高，因「國際空域與機場的安全保障難以掌握」。目前的空軍一號之所以幾乎從不需要護航，是因其配備熱焰彈、紅外線偵測系統與電子干擾裝置，可主動防禦飛彈攻擊。

雖然在特定情況下，如911事件後，空軍一號曾搭配護航戰機飛行，但這種情形極為罕見。目前因波音新機交付延宕，美國政府已委託L3哈里斯科技公司（L3Harris Technologies）負責改裝這架卡達747客機，作為過渡使用方案。

米契爾航空研究院（Mitchell Institute for Aerospace Studies）執行長道格拉斯・柏基（Douglas Birkey）指出，必要的改裝項目除了安全防護系統，還包括可支援白宮 與飛行人員進行機密通訊的專用設備，以及重新配置艙內空間，以容納總統、幕僚、特勤人員與隨行媒體。

多位專家最後指出，無論是否進行國際飛行，這架客機若要作為總統專機使用，都必須由美國軍方加裝全新安全配備與可能重設機內配線，方能滿足最低國安標準。