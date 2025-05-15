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川普到阿聯 宣布超過兩千億元交易承諾、又賣145億元飛機

編譯廖振堯／即時報導
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阿拉伯聯合大公國阿提哈德航空的波音777客機。白宮表示阿提哈德航空已承諾將投資145億元購買28架搭載奇異引擎的美製波音787和777X客機。(美聯社)
阿拉伯聯合大公國阿提哈德航空的波音777客機。白宮表示阿提哈德航空已承諾將投資145億元購買28架搭載奇異引擎的美製波音787和777X客機。(美聯社)

川普總統15日宣布美國與阿拉伯聯合大公國之間總額超過2000億元的交易承諾，其中包含波音(Boeing)、奇異航太(GE Aerospace)與阿提哈德航空(Etihad Airways)之間的145億元交易。

路透報導，白宮表示阿提哈德航空已承諾將投資145億元購買28架搭載奇異引擎的美製波音787和777X飛機，「隨著下一代777X被納入其機隊計畫，這項投資深化了阿拉伯聯合大公國與美國之間長期的商業航空夥伴關係，將推動美國製造業的發展，並促進出口。」阿提哈德航空尚未立即回應路透的評論請求，奇異公司、波音也未發表評論。

阿提哈德航空由阿布達比規模2250億元的主權財富基金「阿布達比發展控股公司」(ADQ)所有，經歷了多年的重組和管理層變動，在執行長涅維斯(Antonoaldo Neves)的領導下實現擴張。該航空公司的機隊目前約達100架飛機，涅維斯上個月表示計畫今年新增20至22架飛機，目標是到2030年將機隊規模擴大到170架以上，並推動阿布達比的經濟多元化戰略。

涅維斯表示，今年新增的其中10架飛機將是空中巴士(Airbus)的A321LR型飛機，已於12日納入機隊、將於8月投入營運。其它新增飛機包括6架空巴A350、4架波音787。

雖然川普陷入收受卡達豪華客機的爭議，但這趟中東行他也斬獲另一筆大訂單：據白宮稱14日波音公司獲得了川普稱之為「史上最大」的一筆寬體飛機訂單，由卡達國有航空公司卡達航空(Qatar Airways)下訂了包括130架787客機、30架777X客機共160架噴氣式客機，並可選擇再購買50架，總價值達960億元。

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