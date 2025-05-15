不只波音第六代F-47 川普出訪拋F-22與F-35戰機升級構想

美國總統川普15日在卡達杜哈舉行的商業圓桌會議上發表講話，左為波音公司總裁兼執行長奧特伯格，右違奇異航太首席執行長卡普。(美聯社)

川普 總統3月底宣布波音 公司（Boeing）獲得美國空軍第六代戰機F-47的合約，將在他的任內啟動量產並組建機隊，15日出訪中東期間進一步透露他對於尖端戰機的期待，提出雙引擎版新F-35戰機計畫，以及「非常現代化版本」的「F-22 Super」戰機。

Axios與商業內幕報導，川普在卡達舉行的商業圓桌會議上表示，「我們正為F-35進行升級，是一個簡單的升級，但我們也在開發F-55，我會稱為F-55」。

川普強調，「這將是一次重大升級」，將配備雙引擎，「因為F-35只有一個引擎，我不喜歡單引擎」，隨後以配備4具引擎的747飛機為例指出，如果有一具引擎熄火，仍有備援可用。

川普表示，「我認為，如果我們能談到合理的價格，就會生產F-55，我們必須拿到合理的價格，這款戰機將配備雙引擎，是對F-35的超級升級」，還提議對F-22戰機進行大幅升級，稱美國將生產一款「F-22 Super」戰機。

Axios指出，洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司是F-22「猛禽」戰機與F-35「閃電2式」戰機的製造商，川普的發言對該公司是利多消息。此外，川普在卡達停留期間的發言雖是首次公開提及這兩架潛在戰機，但如此重大且涉及數十億美元的計畫並非憑空出現，顯示部分前期準備工作可能已在進行。

洛馬發言人表示，該公司將與川普政府「繼續密切合作以實現其空中優勢願景」，並將有關戰機規格的問題轉交給白宮。