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川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

逾4000萬非公民匯款回鄉 共和黨擬課稅5%…包括持綠卡和簽證者

記者胡玉立／綜合報導
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眾院共和黨人在川普總統重大優先法案中提議，對綠卡和簽證持有者在內的非公民匯款徵收5%消費稅，美國公民可以豁免。圖為喬治華盛頓的雕像俯瞰紐約證券交易所。(美聯社)
眾院共和黨人在川普總統重大優先法案中提議，對綠卡和簽證持有者在內的非公民匯款徵收5%消費稅，美國公民可以豁免。圖為喬治華盛頓的雕像俯瞰紐約證券交易所。(美聯社)

逾4000萬非公民匯回家鄉的錢，成為共和黨針對的目標。美聯社報導，眾議院共和黨人在川普總統重大優先法案中提議，對綠卡和簽證持有者在內的非公民匯款徵收5%消費稅(excise tax)；美國公民可以豁免。簽證持有者包括持H-1B、H-2A和H-2B簽證。川普最近也宣布將推出總統備忘錄，以「切斷」美國境內無證客的匯款。

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)反擊此作法，並呼籲共和黨議員重新考慮，稱此「將損害美墨經濟，違背美國政府聲稱捍衛經濟自由的精神」。她表示，「匯款是誠實勞動者的辛苦成果，將增強墨西哥和美國經濟；如此措施既武斷也不公正。」

匯款專家、地方領袖和前移民表示，禁止或限制匯款或對匯款徵稅，可能損害依賴匯款的社區，對美國公民和企業造成負擔，最終還可能矛盾地導致更多非法移民湧入美國。

專家表示，匯款是一些生活在貧窮原居地人士的重要經濟生命線，讓他們毋須冒險移民美國。美洲對話組織(Inter-American Dialogue)移民匯款和發展項目主任奧羅茲科(Manuel Orozco)表示，「任何減少匯款措施，都會對美國國家利益產生負面影響。」

但支持打擊匯款者認為，對匯款徵稅是對非法居住美國的人徵稅，可以成為美國政府收入來源。主張限縮移民的「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)執行主任柯瑞科里恩(Mark Krikorian)表示，限制、禁止匯款或對匯款徵稅，會讓非法移民更難在美國生活；「他們來這裡最主要就是工作和寄錢回家。如果這麼做變難的話，來這裡的吸引力就降低了。」

過去幾年有18州提出管制匯款法案，對國際和國內匯款徵稅；幾乎所有法案都被否決。只有奧克拉荷馬州2009年通過對500元以下匯款徵收5元費用，逾500元匯款徵收1%費用。

副總統范斯(JD Vance)2023年曾以聯邦參議員身分發起「WIRED法案」，要求對美國境外匯款徵收10%手續費；他當時表示，「這是阻止非法移民的常識性解決方案。」該案未獲委員會通過。

世界銀行數據顯示，2023年匯往移民家鄉的匯款總額約6560億元，相當於比利時國內生產毛額。2023年墨西哥移民寄回國的錢增加7.6%，達創紀錄的633億元。印度、墨西哥和中國是匯款最大接受國。

非法移民 墨西哥 共和黨

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