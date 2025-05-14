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ICE證實：9名非法移民在拘留期間死亡 擬年內驅逐110萬人

記者顏伶如／即時報導
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移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(圖)14日證實，自川普政府1月20日上台以來，共有九名移民在遭ICE拘留期間死亡。圖為關押在加州拘留中心的無證移民。(美聯社)
移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(圖)14日證實，自川普政府1月20日上台以來，共有九名移民在遭ICE拘留期間死亡。圖為關押在加州拘留中心的無證移民。(美聯社)

移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)14日在國會作證證實，自從川普政府1月20日上台以來，共有九名移民在遭ICE拘留期間死亡。里昂斯表示，今年迄今已逮捕8萬8000人，其中約三分之二是在川普就職典禮之後落網，目標是在今年驅逐110萬名無證客，優先鎖定對象是前科犯。

從2018年開始，國會要求移民和海關執法局公布遭拘留期間死亡移民的資料。不過，民主黨德州聯邦眾議員艾士可瓦(Veronica Escobar)以及眾議院撥款委員會國土安全小組委員會(House Appropriations subcommittee on homeland security)民主黨資深成員、伊利諾州聯邦眾議員恩德伍德(Lauren Underwood)14日在聽證會上說，川普二度執政之後，對於拘留期間死亡移民資料的公布，卻延遲了90天。

艾士可瓦說，拘留中心人滿為患，條件極差，「幾乎形同侵犯人權」。她指出：「看到川普政府的所作所為，會讓每一個美國人都背脊發涼。」

恩德伍德與艾士可瓦詢問川普上台後有多少移民在遭到拘留期間死亡，里昂斯回答說，死亡人數為九人。

里昂斯承諾，今後會將拘留期間死亡移民的相關資料公布在移民和海關執法局官網。他表示，對於每一個死亡案例都有徹底調查。

里昂斯表示，ICE今年迄今為止共逮捕8萬8000名無證移民，其中約三分之二是在川普上台後逮捕的。

他表示，今年的目標是驅逐110萬名無證客，優先鎖定對象是前科犯，「我們把最壞當者中的最壞(the worst of the worst)列為優先目標」。

白宮說，川普上台100天已完成14萬無證移民遣返。但根據ICE紀錄，川普執政百日遣返人數為5萬7000人。

移民 川普 ICE

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