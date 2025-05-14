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巴結新管道？與中有關小公司宣布重金買入川普幣 被指利益衝突

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普在就職前推出官方迷因幣。資料照片。（路透 / Alamy）
美國總統川普在就職前推出官方迷因幣。資料照片。（路透 / Alamy）

紐約時報13日報導，一家與中國有聯繫、生意依賴TikTok且經營困難的科技公司本周發布聲明，稱已獲得巨額資金，用於購買價值多達3億美元的「$TRUMP」迷因幣。川普正試圖與中國達成協議，讓TikTok繼續在美國運作；這筆交易圖利川普家族，將產生明顯的利益衝突。

這家公司名叫GD Culture Group，是一家在中國設有分公司的上市企業，但公開文件顯示只有8名員工，2024年在TikTok營運的電商業務收入為零。

$TRUMP等迷因幣是一種建立在網路笑話或名人吉祥物的加密幣，除了投機之外，傳統上不具任何用途。但在納斯達克上市的GD Culture Group在聲明中表示，將斥資3億美元買入比特幣和$TRUMP，資金是透過向一家位於英屬維京群島的不具名實體出售公司股票募得。

GD Culture Group在13日稍晚提交的證券申報文件中確認這項投資計畫。紐時指出，這將產生與明顯的倫理與利益衝突。川普正試圖達成協議，讓TikTok免於禁令繼續在美國營運，而川普家族將因這筆交易致富。

GD Culture Group聲明則指出，全球投資人，包括一些幾乎沒有公開曝光紀錄的人士，都已抓住川普的加密幣投資機會，以提升自己的業務前景。

此外，僅僅宣稱與川普的事業有聯繫，就能迅速提升一家公司的知名度。GD Culture Group表現不佳的股票12日上漲12%，儘管隔天就把漲幅吐回去。

曾任聯邦眾議院道德委員會主席的前共和黨籍聯邦眾議員鄧特（Charles Dent）就指出，「別懷疑，這些外國實體和政府顯然想要巴結總統。這完全是越界，並引發各式各樣必須解決的道德、法律和憲政問題」。

自$TRUMP幣1月開始交易以來，外國的投資人都爭先恐後大量買進。有些投資人已明確表示，他們希望用購買來影響川普。GD Culture Group則對意圖著墨不多，聲明中表示，該公司希望「透過高效且可擴展的數位資產強化資產負債表」。

紐時指出，GD Culture Group於4月揭露，由於未能滿足某些財務要求，該公司正處於被納斯達克下市的危險，但該公司的任何收購，都將是中國相關企業購買川普迷因幣的第一個已知例子。

川普 TikTok 眾議員

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