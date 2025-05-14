紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清

美國總統川普的談判風格正在被各國研究。(歐新社)

紐約時報13日報導，美國總統川普 一向以談判中的極限主義者自居：先開出天價條件，引發危機，再以高壓手段逼迫對手讓步。

然而，愈來愈常見的情況是，川普最終會退讓，並宣稱自己已經勝利。他的對手似乎逐漸掌握他的模式，並據此調整策略，應對他那種毫不掩飾、赤裸裸交易式的外交風格。

這種「先升高、再退卻」的劇本近期屢次上演：他曾高調宣稱要將加薩打造成「中東的蔚藍海岸」、讓加拿大成為美國第51州、用關稅 讓中國屈服，最後都出現不同程度的縮手。

如今，又有兩場截然不同的談判擺上檯面。一是川普將如何在烏克蘭問題上表態——究竟會站在美國傳統盟友一邊，還是向俄羅斯總統普亭妥協，保住烏克蘭在停火協議中的主權與安全。另一場則與伊朗 有關：若無法談成比歐巴馬時期更「有利」的新限核協議，川普是否真會默許以色列轟炸伊朗，甚至美國加入空襲？

這兩場談判不再是像關稅數字那樣簡單對價，而是牽涉數千甚至數百萬人性命安危的問題。它們都牽涉數十年積怨——從伊朗革命到蘇聯解體。

俄羅斯與伊朗顯然也在觀察川普的談判風格，並據此修正自身戰略。兩國派出的特使，已向川普的談判代表威科夫（Steve Witkoff）暗示，若美方放軟立場，未來可能有利於美國企業投資進場。威科夫和川普都是房地產出身。

中國就是一個典型案例：川普一開始擺出強硬姿態，最後讓步收場。北京顯然也觀察並學習了川普的談判規律。

川普在數周前對中國商品加徵高額關稅，並警告北京與其他被「報復性關稅」波及的國家：「別報復，沒用的。最好乖乖帶著讓步清單來華府。」

中國國家主席習近平選擇無視警告，一再回應加徵關稅，直到美國對中輸入商品總稅率飆升至驚人的145%。雙方走向經濟相互毀滅之路，通膨與供應短缺陰影壟罩，貨輪紛紛調頭。

大約過了40天，川普選擇退讓，宣布將關稅調降至30%——雖仍然嚴苛——而中方實際讓步僅為「未來90天內繼續談」。

這樣的撤退讓市場立即出現兩日連漲，對川普而言，這已足以視為一場勝利。

但這場戲碼也讓華府對川普的真實目標有了更多想像空間。自川普開始對敵對與友好國家都加徵關稅以來，一個問題始終懸而未決：關稅究竟是川普重塑全球貿易秩序的工具？還是要強制美國再度工業化、生產原本不該由美國製造的產品？或是純粹當作政府收入來源，補足長年赤字？

川普有時似乎全都想要。但如今看來，他最興奮的，或許只是將關稅當成施壓工具，把他最低10%的「萬國稅」包裝成划算交易，即使它對消費者而言代價高昂。至於超過10%的關稅，幾乎全都可議價。

美國前貿易代表、現任外交關係協會（CFR）會長傅洛曼（Michael Froman）指出：「川普總統願意動用一切經濟手段，確實短期內讓各國坐上談判桌。一系列談判正在進行中，基本框架也開始浮現。」

「但問題在於，這樣的談判方式究竟是為了什麼、代價又是什麼？這種手法是否會造成長期傷害，使得未來在其他重要議題上更難找到合作夥伴，反而削弱原本可能的經濟收穫？」

以中國為例，財政部長貝森特接受CNBC專訪時強調，美國目標並非與中國全面脫鉤，而是針對戰略性領域「選擇性脫鉤」，其說法與拜登政府針對晶片出口限制、禁止華為進入美國市場的論點如出一轍。

「我們不是要全面脫鉤，而是針對戰略必要性進行切割。」他說。

目前談判進入90天的觀察期，預計持續至8月中旬。關鍵時刻或許不是出現在北京，而是莫斯科與德黑蘭。