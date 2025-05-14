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砍糧食券近3000億 恐影響低收家庭

記者胡玉立／綜合報導
抗議者13日在華盛頓特區舉著標語，反對削減醫療補助、補充營養援助計畫和兒童稅收抵免。(路透)
抗議者13日在華盛頓特區舉著標語，反對削減醫療補助、補充營養援助計畫和兒童稅收抵免。(路透)

眾院農業委員會共和黨領袖12日晚間針對預算協調法案，提案要求削減「營養補充援助計畫」(SNAP)近3000億元。俗稱糧食券的SNAP計畫，協助全國逾4200萬人購買食品雜貨；反飢餓倡議者抨擊眾院共和黨大砍SNAP預算「不合理」，可能導致低收入家庭失去關鍵營養來源。

SNAP由聯邦政府資助並由州政府管理。眾院共和黨聲明指稱，削減SNAP預算可以消除浪費，並將要求各州承擔部分成本。支持SNAP計畫者擔心此舉「適得其反」，尤其食品雜貨價格高漲，這麼做可能造成極大傷害。

專注於健康公平的慈善機構羅伯特伍德約翰遜基金會(Robert Wood Johnson Foundation)布塞爾(Jamie Bussel)指出，「就算只要求各州支付一小部分，也會從根本改變SNAP計畫的資金結構。各州為挪動資源彌補缺口，恐怕很多人會因此失去福利。」

布塞爾表示，「SNAP改善很多人的生活。更何況許多人現在只能勉強維持生計，我們卻要讓人更買不起有益健康的食物；這完全不合理。」

眾院預算協調法案旨在延長川普政府的減稅政策，這些政策主要惠及富人。

眾院農業委員會共和黨提案除了削減SNAP預算，還針對SNAP參與者提出更嚴格工作要求。目前，54歲以下且沒有小孩的成年人，只能在三年內享受三個月SNAP福利，除非他們可以證明自己符合每周20小時工作要求或符合豁免條件(例如殘疾)。該提案將此工作要求擴大到55至64歲者。

研究顯示，SNAP工作要求不會增加就業，反將減少計畫參與。民主黨聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)嚴厲批評該提案「可恥」。她聲明表示，「這代表會有更多老人、退伍軍人、殘疾人和兒童餓著肚子入睡；利潤微薄的農民將失去數十億元收入；從卡車司機到地方雜貨店，在糧食券體系中的所有人面臨失業和工資損失。」

眾院 共和黨 糧食券

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