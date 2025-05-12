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川普政府司法勝利 聯邦法官允國稅局與ICE共享稅務資料

編譯陳韻涵／即時報導
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川普首任期任命的聯邦法官拒絕阻止國稅局(IRS)與聯邦移民及海關執法局(ICE)共用移民的稅務資料。(路透資料照)
川普首任期任命的聯邦法官拒絕阻止國稅局(IRS)與聯邦移民及海關執法局(ICE)共用移民的稅務資料。(路透資料照)

聯邦地區法院法官達布妮‧費德瑞契(Dabney Friedrich)12日拒絕阻止國稅局(IRS)與聯邦移民及海關執法局(ICE)共用移民的稅務資料，意味著國稅局與ICE合作進一步驅逐美國境內的無證客。

美聯社報導，這項判決象徵川普政府的司法勝利，國稅局代理局長克勞斯(Melanie Krause)數周前才因國稅局與ICE協議而辭職；財政部官員繞過國稅局高層與ICE達成協議，准許ICE取得納稅資料可交叉比對，搜尋無證移民的姓名和地址等個資。

費德瑞契是川普首任期任命的聯邦法官，她否決非營利團體訴求的初步禁令，原告主張誠實納稅的無證客理應獲得與美國公民和合法居民相同的隱私保障。

此外，稅務資料通常被視為機密文件，若不當共享可能導致刑事懲處。

這並非國稅局第一次因為政府試圖擴大存取納稅人資料而出現內部人事變動，一名前局長因為強烈反對政府效率部(DOGE)獲得國稅局數據登入許可權而請辭，克勞斯則是川普第二任期內，第三位國稅局局長。

財政部則為人事更迭辯護，宣稱國稅局支持川普擴大移民執法層面；該措施包括大規模驅逐移民、突襲職場，甚至援引1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act，外敵法)加速驅逐委內瑞拉非法移民

民主與技術中心(Center for Democracy and Technology)政策顧問鮑曼(Tom Bowman)上月表示，「就移民執法目標向國土安全部(DHS)揭露移民稅務資料，將降低移民依法報稅意願，削弱移民對必要公共設施的貢獻，從而增加美國公民與非移民納稅人負擔」。

法院文件顯示，「資料僅供ICE官員和職員用於準備司法或行政程序，或可能導致這類程序的調查」。

ICE高層堅信，跨機構合作僅針對「重大刑事案件」，但公民自由維權人士並不認同。

反對者認為，國稅局與移民執法單位共享資料的協議侵犯隱私權法，開創危險先例，可能侵害所有納稅人機密，不僅只有針對無證移民。

非法移民 國稅局 ICE

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