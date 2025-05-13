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若削減「白卡醫療提供者稅」養老院必崩潰

編譯廖振堯／綜合報導
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伊利諾伊州醫療保健成員5月1日在芝加哥集會抗議。白卡政策如修正，老年護理機構將首當其衝。(美聯社)
伊利諾伊州醫療保健成員5月1日在芝加哥集會抗議。白卡政策如修正，老年護理機構將首當其衝。(美聯社)

川普政府大幅削減聯邦支出的行動中，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)之「醫療提供者稅」(Medicaid provider tax)是削減預算的首要目標之一，眾院共和黨人11日提出一項法案凍結現行的提供者稅率並阻止新稅率制定，13日又將舉行聽證會審議大幅削減白卡的法案，各養老院和老年護理機構的居民恐受強烈衝擊。

華盛頓郵報報導，老年人通常依靠聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)支付醫療和住院費用，但如其他資金用罄，例如昂貴的長照保險或個人儲蓄，許多人就必須求助於白卡來支付長照費用。

據凱瑟家庭基金會(KFF)，白卡2022年為長照服務支付了2550億元，其中590億元用於療養院等機構設施的住宿；全美超過60%的療養院住宿費用由白卡計畫支付。

代表非營利老年護理機構營運商的華盛頓遊說協會LeadingAge總裁兼執行長史密斯(Katie Sloan Smith)表示，長者們的保險將面臨風險，療養院要不以某種方式彌補這一損失，就只能兩手一攤說「無法再為白卡用戶提供支持」並關閉床位。根據一項2023年的研究，2011年至2021年間近9%(1459家)養老院關閉。

在紐約州農村地區經營老年護理機構的Heritage Ministries執行長哈格倫(Lisa Haglund)表示根據現行的州政府報銷政策，她所在的機構每天照顧每位白卡用戶患者至少損失90元；若達不到規定中的強制人員數量，還有以日計算的罰款加劇這些損失，但「紐約市可能找得到更多護理人員，不過在農村地區找不到。」

喬治亞州非營利養老院網路「A.G. Rhodes」執行長卡托(Deke Cateau)說，他在瑪麗埃塔市(Marietta)的安養院有50%到78%的居民使用白卡，私人房間費用為每日375元到400元不等。若公共保險計畫被削減，他的組織可能只得拒絕更多較貧困的長者，並停止音樂療法、採草莓、陪看NBA比賽等多元服務。

白卡 聯邦醫療保險 養老院

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