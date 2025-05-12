詐騙無證客 冒牌律師混跡社媒 真律師質疑TikTok

大批無證移民擔心被遣返求助律師，造成冒牌律師在社群平台招搖撞騙。(路透)

包括TikTok 、臉書(Facebook)社群網站 以及通訊軟體WhatsApp最近出現許多冒牌律師、冒牌法院官員，鎖定無證移民 ，表示可以提供協助。結果某些受害者遭詐騙損失成千上萬金額，部分受害者甚至被驅逐出境。

華盛頓郵報報導，瓜地馬拉無證客吉瑪‧拉米雷茲(Gilma Ramírez)透過TikTok找到移民律師幫忙處理身分問題，她在今年4月在TikTok留言給律師時，未生疑心、也未察覺將因此捲入詐騙帳號。不久後，拉米雷茲收到與她馬里蘭州移民律師妮可‧懷特克(Nicole Whitaker)同名同姓、檔案照片也一樣的帳號發送簡訊詢問姓名、地址、電話等資料。

拉米雷茲交出個人資料後便開始收到自稱政府官員的簡訊，告知移民案件程序已經啟動，要她繳費525元。拉米雷茲雖然懷疑正牌移民官員怎會透過網路聯繫簡訊，卻擔心若不配合辦理將影響身分。她說，負責接洽的官員態度極為強硬，「我很害怕」。她打電話到律師事務所詢問才知道接受簡訊是假的。

懷特克說，移民為了保護自己與家人而擔心受怕，極容易淪為詐騙受害者。她說，投訴好幾次，但TikTok始終沒有任何行動。TikTok表示，假冒懷特克的帳號已遭移除。

低收入移民法律諮詢機構Ayuda主任律師柯琳‧諾米爾(Colleen Normile)指出，金融詐騙看準受害者的絕望感受而展開操弄，在社群網站徵求移民諮詢的許多民眾因此遭到鎖定，如果遭到驅逐出境，家庭、工作、健保及人身安全恐將全數失去，社群網站的演算法讓這些民眾因此曝露於冒牌律師的廣告或發文。

移民律師葛羅瑞亞‧卡爾迪納斯(Gloria Cardenas)說，每次在TikTok向30萬追蹤粉絲說明法律解說的短片時，助理團隊就要跟詐騙者在留言版較勁，假冒卡爾迪納斯的帳號在留言版公然回應回答網友的發問問題。卡爾迪納斯的助理向TikTok提出數百次檢舉，但冒牌帳號依然如雨後春筍般出現。

卡爾迪納斯表示，聽說有15名網友因此被騙錢，未曝光的受害者人數恐怕更多。

報導指出，某些騙子還偽稱移民法院開庭，在WhatsApp或Zoom製造假的視訊聽證。懷特克說，一名客戶因此被騙2萬6000元。