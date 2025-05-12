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南非白人「難民」 首批最快12日入境 被質疑有政治動機

編譯潘勛／綜合報導
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川普政府接受南非白人移民以難民身分來美，圖為南非白人今年2月在美駐南非使館前舉牌支持川普總統。(美聯社)
川普政府接受南非白人移民以難民身分來美，圖為南非白人今年2月在美駐南非使館前舉牌支持川普總統。(美聯社)

知情官員及紐約時報取得的文件指出，川普政府打算讓南非白人以難民身分移居美國，首批移民最快將於12日入境；川普稱南非白人在當地正遭受種族迫害。

雖說川普1月就職以來，很快就禁止其他一切難民申請，但卻匆匆拼湊出一套計畫，容許南非白人入境。

川普政府打算派官員前往維吉尼亞的華府杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport)舉辦活動，宣揚南非白人抵達美國；衛生部一份備忘錄指出，這些南非人屬於歐洲血統後裔。

知情人士指出，國務院高級官員9日對南非官員表示，美國打算用包機，載運54名南非白人來美，包機預定11日由約翰尼斯堡起飛。

美國數十年來的政策向來是容許逃離戰爭、饑荒及天災的難民到美國尋求庇護；川普煞費苦心想推翻這項施政，南非白人來美，是川普計畫的一部分。

川普政府擱置收容全球其他難民的程序，例如待在難民營的剛果家庭、緬甸的羅興亞人(Rohingya)，加快速度處理南非白人的申請案。

全球難民經常要在難民營等待數年，申請案才能受理、獲准進入美國。移民權益團體「美國移民協會」(American Immigration Council)指出，川普第一任總統期間，難民重新安置平均耗時18到24個月。很多難民必須等待好幾年。但這批南非白人只等了不到三個月。

南非政府強力駁斥美方認為這批南非白人為難民身分的說法，另在本周致國務院外交備忘錄中傳達南非方面的質疑。

南非外交部發言人費里(Chrispin Phiri)表示，外交部副部長波提斯(Alvin Botes)9日與美國副國務卿藍道(Christopher Landau)電話討論這些南非白人的再安置計畫及其他雙邊事宜。

費里聲明指出，最遺憾的顯然是打著「難民」的幌子，把南非人改安置到美國，完全出於政治動機，故意質疑南非的憲政民主。

費里指出，那些南非白人聲稱受到歧視，但按照國內及國際難民法，根本沒不符合迫害的門檻。

川普一上台就簽署行政命令，暫停難民申請，接下來在2月為南非白人重置開啟例外，同時切斷對南非一切經援，指責南非政府支持美國敵人如伊朗，攻擊美方盟友如以色列。

南非 川普 移民

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