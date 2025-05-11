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川普行政令供「自行遣返」1000元 律師協會：先找律師

編譯潘勛／即時報導
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國安部在納許維爾載走一批被拘留的非法移民，多個移民權利組織聚集抗議。川普總統已簽署行政令，非法移民如自我遺返可獲1000元。(路透)
國安部在納許維爾載走一批被拘留的非法移民，多個移民權利組織聚集抗議。川普總統已簽署行政令，非法移民如自我遺返可獲1000元。(路透)

川普總統9日表示，他已簽署行政命令，啟動供非法居留美國的移民自願離境計畫，這些人只要現身機場，就可以免費搭機前往美國以外任何國家；川普還警告，如果他們不離開，將面臨「嚴峻後果」。

國會山莊報(The Hill)報導，川普9日在社群媒體透過視頻宣示，非法留在美國的外國人將面臨處罰，例如不短的牢獄之災、巨額罰款、充公一切財產、下獄監禁、突然遞解出境，其地點、方式完全由美國政府決定。

川普表示，政府提供重要的離境獎勵給非法居留人士，進一步促進他們「自行遣返」，如此可以為美國納稅人省下數以十億計的稅款。

國土安全部(DHS)幾天前宣布，假如非法移民使用CBP Home應用軟體「自行遣返」，可獲得1000元。國土安全部表示，一旦移民抵達其他國家，經由App確認，就會取得那筆錢。

國土安全部表示，非法外國人在CBP Home表達有意願自行遣返，只要展現有意義的舉動，來完成遣返，那麼在離境之前，就不會被列在拘禁、遞解出境的優先名單。

川普9日表示，假如一些移民「真是好人」，那麼他們離境後決定重返，那麼聯邦政府會提供協助。但美國移民律師協會(AILA)提醒移民別去領那1000元，建議先去找律師。

協會指出，要提醒讀到國土安全部聲明的個別人等，要了解那是在騙人、給人不會有後果的印象，包括不會被禁止再來美國；任何人沒先請教移民律師或其他符合資格的代表人，聽取好的建議，絕不該接受國土安全部的說法。

川普以掃蕩非法移民，做為他第二任施政的最優先事項之一，競選時已保證，就任後更誓言要遞解數百萬非法居留美國的人。川普就任前100天，政府已遞解13萬5000多人。

國土安全部宣布，非法移民使用CBP Home應用軟體「自行遣返」，可獲得1000...
國土安全部宣布，非法移民使用CBP Home應用軟體「自行遣返」，可獲得1000元。(CBP網站)

非法移民 川普 國土安全部

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