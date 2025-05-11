川普出訪中東三國拉投資 商討石油、貿易等商業交易

美國總統川普本周將出訪中東三國，行程聚焦商業交易，力拚引資1兆美元。圖為美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普 本周將出訪中東三國，是他第二任期首次出訪海外，預計會和當地盟友國領袖商談石油 、貿易、投資、軍事等多項議題，希望能贏得中東對美國規模至少1兆美元的投資。川普此行不會出訪以色列，透露他這次行程聚焦商業交易、而非地緣政治的計畫。

CNBC和衛報報導，川普將於13日抵達中東，預計停留沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國，討論議題將聚焦在石油、貿易、投資協議、核能計畫，以及在加薩和葉門的區域性衝突。這些國家也可能尋求取得美國出口的先進半導體。

川普重返白宮後首次出訪選擇中東，反映出他在國際社會重視的優先次序，也成為他有意淡化傳統盟友重要性的最新跡象，同時反映他鍾情於中東的財富與熱情款待。

美國智庫外交關係委員會（CFR）資深研究員庫克說，「川普的外交政策深受他經濟治國之道的影響，意味將把波斯灣富國與其龐大的主權基金，視為投資美國的來源」。川普日前宣布，沙國已承諾投資美國1兆美元，此行盼能取得當地的大規模投資。他說，這符合川普的「美國優先」政策。

沙國和阿聯近來大舉投資人工智慧（AI ）基建。但基於國安考量，這些國家至今尚未能夠取美國先進晶片。但這可能很快改變，因川普7日宣布，計劃廢除拜登時期制定的「AI擴散規則」（AI diffusion rule），該規則嚴加管制先進晶片出口，對友國也一樣。

沙國也將試圖與美國簽訂民用核能基礎建設協議。在此之前，美國支持沙國核能計畫的前提，是該國與以色列外交關係正常化，媒體引述知情人士說，這可能會在川普此行當中有所改變。

油價也是重頭戲，川普長期力促以沙國為首的石油輸出國組織（OPEC），增產以壓低油價。種種因素下，沙國正這麼做，但倘若油價持續徘徊低檔，傷害該國稅收，未來可能須改弦易轍。專家推測沙國可能會尋求美國的援助。

另外，包含貝萊德、花旗集團、Palantir、IBM、高通、字母等公司執行長在內的華爾街和矽谷大咖，也將前往沙國，參加13日在利雅德舉辦的沙美投資論壇。白宮AI與加密幣主管塞克斯也將到場。