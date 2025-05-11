被矇？裝傻？川普常稱「不知道」重要決策

川普總統暗示他幾乎沒有參與挑選新任公共衛生署長凱西‧米恩斯，稱「我不認識她…我聽了鮑比(即衛生部長小甘迺迪）的推薦」。(美聯社)

川普 總統2024年競選時，常常嘲諷前總統拜登 像個傀儡，對周圍發生的事情一問三不知。但在接替拜登不到四個月後，川普自己也經常表示對自身周遭或政府的重大事件、影響深遠的決定一無所知，彷彿他與這些決定幾乎沒有或根本沒有關係。

華盛頓郵報報導，最近的例子是8日川普暗示他幾乎沒有參與挑選新任公共衛生署長凱西‧米恩斯(Casey Means)，稱「我不認識她…我聽了鮑比的推薦。」也就是衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)。

4日川普被問及2日一項為九一一事件急救人員和倖存者提供醫療保健的計畫裁減十多人的情況，他回應「我不知道最近有人提出過任何相關問題」。

此外，川普亦不知道四名在立陶宛訓練、3月25日失蹤的美國士兵。北約秘書長呂特(Mark Rutte)3月26日下午表示這群士兵已被擊斃；當天晚間的活動中，川普在提到「立陶宛士兵」時短暫停頓，然後表示他沒有聽取有關情況的報告。

川普也經常表示其政府的移民打擊行動、重要的驅逐出境措施與他並無關聯或缺乏了解。7日，川普被要求評論據稱計畫將移民驅逐至利比亞一事，他表示：「我不知道，你得去問國土安全部。」

最令人費解的例子可能是，川普3月聲稱他實際上並沒有簽署那份備受爭議、援引1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act)的公告，盡管文件上確實有他的簽名。川普表示「我不知道什麼時候簽的，因為我沒有簽…是其他人處理的。」一位發言人後來表示，川普確實簽署了該公告。同時，川普一系列言論暗示有關驅逐出境的決定是由國務卿 魯比歐(Marco Rubio)處理，「我會說讓國務卿來處理，我實際上並沒有參與其中」。

當然，外界不知道川普究竟有多少資訊是真的不清楚，或者只是想保持距離；這種看似不插手的做法在他的第一任期內也曾如此，尤其是在新冠疫情應對政策方面。