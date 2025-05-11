打擊無證客 川普政府擬暫停憲法賦予「人身保護令」

白宮副幕僚米勒說，「當(國家)被入侵時賦予中止人身保護令的權力」，不過很大程度仍取決於法院是否做出正確裁決。(路透)

川普 總統為加大驅逐美墨邊境非法移民 的力道，正積極考慮暫時中止「人身保護令」(habeas corpus)，亦即剝奪憲法賦予民眾合法挑戰政府拘留的權利。

根據美聯社報導，白宮 副幕僚米勒(Stephen Miller)8日強調：「憲法這項國家最高法律明文規定，當(國家)被入侵時賦予中止人身保護令的權力。」他並坦承：「所以我要說，這就是我們在積極考慮的選項，不過很大程度仍取決於法院是否做出正確裁決。」

人身保護令系國會援用英國普通法(English common law)並寫入憲法，於1679年正式頒布，依憲法第一條第九款第二項中止條款規定，人身保護令「不得中止，除非發生叛亂或入侵，基於維護公共安全需要」。

回溯美國歷史，過去曾有四度中止人身保護令的紀錄，包括南北戰爭(Civil War)期間，當時總統林肯(Abraham Lincoln)自1861年為拘留間諜嫌疑人與同情南方邦聯者，多次終止人身保護令；還有國會在總統格蘭特(Ulysses S. Grant)主導下，根據1871年「民權法」(Civil Rights Act)暫停南卡羅來納州部分地區人身保護令；1905年由美國管轄的菲律賓兩省份因有叛亂危機，曾經暫停實施人身保護令；1941年爆發珍珠港(Pearl Harbor)以後，直到夏威夷1959年納入美國一州前，也中止實施人身保護令。

川普上台後以委內瑞拉黑幫「入侵」(invasion)美國為由，引援1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act)這條戰時法律，將大批非法移民遞解至薩爾瓦多監獄羈押，引發一連串法律戰而且接連踢到紐約、科羅拉多、德州和賓州等聯邦法院的鐵板。

由於多數聯邦法官對於川普政府擴權驅逐移民，仍持保留態度，也引發白宮強烈不滿，米勒指出：「國會通過移民國籍法(Immigration Nationality Act)剝奪憲法第三條(Article III)、亦即聯邦司法部對移民案件的管轄權。」