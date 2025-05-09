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公共衛生署長人選爭議 曝露「讓美國再次健康」陣營分裂

記者顏伶如／即時報導
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營養倡議專家凱西‧米恩斯(Casey Means)獲提名出任公共衛生署長。（取材自維基百科）
營養倡議專家凱西‧米恩斯(Casey Means)獲提名出任公共衛生署長。（取材自維基百科）

華盛頓郵報9日報導，營養倡議專家凱西‧米恩斯(Casey Means)獲提名出任公共衛生署長(Surgeon General)之後，「讓美國再次健康」(Make AmeMake America Healthy Again，MAHA)陣營意見分歧浮上檯面，某些反疫苗人士批評米思斯對於疫苗的批判不夠有力。

身為「讓美國再次健康」運動重要人物的米恩斯是衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)盟友。她主張飲食是慢性疾病的根本原因，與甘迺迪立場一致。

米恩斯畢業於史丹福大學(Stanford University)醫學院，後來成為提倡健康生活的網紅、作家與企業家，創立販賣血糖偵測器的公司。米恩斯的哥哥凱利‧米恩斯(Calley Means)是白宮營養議題顧問。

川普總統形容米恩斯擁有「無可挑剔的MAHA資歷」，但甘迺迪核心圈要角則說，米恩斯對於疫苗批判不夠有力。米恩斯獲得任命成為新任公共衛生署長消息公布才幾個小時，就有反疫苗人士出面說她「資格不符」。

甘迺迪同樣遭到反疫苗人士在社群媒體X發文批評，直指從米恩斯出線可以看出甘迺迪在川普政府缺乏影響力。

反新冠疫苗倡議團體「美國人爭取健康自由」(Americans for Health Freedom)創辦人瑪麗‧鮑登(Mary Talley Bowden)在X平台發文寫道，新任公共衛生署長從來不曾呼籲要新冠疫苗從市場全面下架，「這就是她能獲選的原因」。鮑登寫道：「甘迺迪根本沒有實權。」

甘迺迪8日兩度在X平台發文為米恩斯辯護。雖然許多批評米恩斯的聲浪來自甘迺迪支持者，但他指出，攻擊言論來自利益集團與獲得產業贊助的網紅。

疫苗 川普 史丹福大學

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