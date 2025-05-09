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新教宗昔日社媒推文被挖…為共和黨員 但多次批評川普移民政策

記者胡玉立／綜合報導
良14世是天主教會歷年來首位美國籍教宗，社群推文顯示他積極參與美國政治討論。（路透）
良14世是天主教會歷年來首位美國籍教宗，社群推文顯示他積極參與美國政治討論。（路透）

教宗普雷沃斯特(Robert Francis Prevost)取聖名良14世(Pope Leo XIV)，是天主教會歷年來首位美國籍教宗，隨著他昔日社媒推文浮出檯面，顯示雖然他是登記的共和黨員，但多年來曾多次批評川普兩任政府的打擊非法移民政策，經常利用社群媒體巧妙反擊川普政府及其政策。

現年69歲的普雷沃斯特在X平台使用@drprevost分享或轉發同僚意見，最後一條推文是轉發費城天主教評論員帕爾默(Rocco Palmo)4月14日的說法；帕爾默寫道：「川普和薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)討論聯邦政府非法驅逐一位美國居民；曾是無證薩爾瓦多人的現任華府輔理主教門吉瓦爾(Evelio Menjivar)問道：『你看不到苦難嗎？你的良心不會不安嗎？你怎能保持沉默？』」

2月3日，他分享「全國天主教報導者」(National Catholic Reporter)文章，標題為「范斯錯了：耶穌並沒有要求我們對他人的愛排名先後」。

新教宗是登記的共和黨員，投票紀錄顯示，當他在美國時，曾在共和黨初選和普選投票過。但似乎不是川普的支持者。

川普第一任期內，良14世也積極參與美國政治討論。2017年他轉發帕爾默的推文寫道：「芝加哥大主教庫皮奇(Blase Cupich)稱難民禁令是『美國歷史上的黑暗時刻，全世界都在看著我們放棄對美國價值觀的承諾』。」

那年，他轉發的耶穌會神父馬丁(James Martin)推文寫道：「我們要禁止所有敘利亞難民入境？那些最需要幫助的男男女女和兒童？我們正在變成一個不道德的國家。耶穌哭了。」同年，他也分享了支持「童年抵美暫緩遣返計劃」(DACA)的信息：「加州主教們對廢除DACA先發制人地批評，稱川普的『壞人』路線助長種族主義和本土主義」。

良14世對移民議題的立場不令人意外，因為他大部分神職生涯都在拉丁美洲度過，也是秘魯的歸化公民。

良14世對於政府有關反墮胎、死刑和安樂死政策立場，分享過各種反映天主教會立場的訊息；他轉發過一篇譴責學校「性別意識形態」的貼文。但對於女性神職人員和同性戀結合等話題，他相對保持沉默。

在良14世當選新教宗後，川普第一時間表達祝賀，並稱希望與教宗見面。

川普 教宗 共和黨

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