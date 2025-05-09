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新教宗「良14世」首位美籍教宗 川普：我國莫大榮耀

記者顏伶如／綜合報導
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教廷8日選出兩千多年來首位美國籍的教宗「良14世」，他向聚集於廣場的十萬群眾演說時情緒略顯激動，開口第一句話用義大利語說道：「願大家平安。」（美聯社）
教廷8日選出兩千多年來首位美國籍的教宗「良14世」，他向聚集於廣場的十萬群眾演說時情緒略顯激動，開口第一句話用義大利語說道：「願大家平安。」（美聯社）

梵蒂岡舉行的樞密會議(conclave)歷時兩天、經過四輪投票之後，133名樞機主教8日選出69歲樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost)為羅馬天主教第267任教宗，聖名取為良十四世(Pope Leo XIV)。

芝加哥出生的良十四世，1977年畢業於賓州維拉諾華大學(Villanova University)，成為歷史上第一位美籍教宗，全球14億信徒的精神領袖。良十四世神職生涯從傳教士開始，後來成為梵蒂岡高級神職人員，曾批評川普政府的打壓移民政策。

演說第一句話：願大家平安

良十四世從聖伯多祿大教堂(St Peter's Basilica)陽台走出，向聚集於廣場的十萬群眾演說時情緒略顯激動，開口第一句話用義大利語說道：「願大家平安。」

他在第一次以教宗身分發表的演說指出：「我們必須一起努力成為一個傳教的教會，一個搭起橋梁與對話的教會，永遠敞開，就像這個廣場一樣，張開雙臂迎接需要我們仁慈與陪伴的所有人。」

良十四世短暫地從義大利語切換為西班牙語，問候曾經奉獻的秘魯教區信徒，隨後便帶領信徒誦聖母經。簡短演說沒有使用英語。

教宗演說 向方濟各致敬

教廷8日選出兩千多年來首位美國籍的教宗，良14世生於芝加哥，長年於秘魯宣教，8日...
教廷8日選出兩千多年來首位美國籍的教宗，良14世生於芝加哥，長年於秘魯宣教，8日當選後現身聖伯多祿大殿中央陽台祝福世人平安。（美聯社）

他在演說中向上個月過世的教宗方濟各(Pope Francis)致敬並重申方濟各主張，呼籲教會要跟現代世界接軌，「永遠要追求和平、仁慈並且親近民眾，特別是處於困境的人們」。

良十四世在拉丁美洲奉獻數十年，曾任秘魯北部奇克拉約(Chiclayo)主教，對於拉丁美洲地區經濟困境如何導致民眾出走前往美國，擁有第一手親身觀察。

長期以來，美國樞機主教始終被認為無法當選教宗，因為教會希望對身為全球強權的美國發揮制衡，如今良十四世終於突破慣例。華爾街日報(WSJ)分析，良十四世的美國人身分現在可能反而具有優勢，自從川普總統上台之後，地緣政治版圖大幅改變，良十四世將能協助梵蒂岡因應變局。

川普8日在社群媒體發文寫道，對於出現史上第一位美國人教宗深感榮幸，「是我們國家的莫大榮耀」。川普表示，期盼能與良十四世會面，「那將是非常有意義的時刻」。

在樞機主教任內，良十四世曾公開批評副總統范斯拿教會教義做為川普政府打擊移民的理由。良十四世今年2月在社群媒體發文寫道：「范斯搞錯了，耶穌基督不會要求我們把對別人的愛加以分級。」

梵蒂岡僅舉行四次秘密會議，8日即選出新教宗良14世，西斯汀教堂上的煙囪冒出白煙。...
梵蒂岡僅舉行四次秘密會議，8日即選出新教宗良14世，西斯汀教堂上的煙囪冒出白煙。（歐新社）

教宗 川普 梵蒂岡

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