新教宗「良14世」首位美籍教宗 川普：我國莫大榮耀

教廷8日選出兩千多年來首位美國籍的教宗「良14世」，他向聚集於廣場的十萬群眾演說時情緒略顯激動，開口第一句話用義大利語說道：「願大家平安。」（美聯社）

梵蒂岡 舉行的樞密會議(conclave)歷時兩天、經過四輪投票之後，133名樞機主教8日選出69歲樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost)為羅馬天主教第267任教宗 ，聖名取為良十四世(Pope Leo XIV)。

芝加哥出生的良十四世，1977年畢業於賓州維拉諾華大學(Villanova University)，成為歷史上第一位美籍教宗，全球14億信徒的精神領袖。良十四世神職生涯從傳教士開始，後來成為梵蒂岡高級神職人員，曾批評川普 政府的打壓移民政策。

演說第一句話：願大家平安

良十四世從聖伯多祿大教堂(St Peter's Basilica)陽台走出，向聚集於廣場的十萬群眾演說時情緒略顯激動，開口第一句話用義大利語說道：「願大家平安。」

他在第一次以教宗身分發表的演說指出：「我們必須一起努力成為一個傳教的教會，一個搭起橋梁與對話的教會，永遠敞開，就像這個廣場一樣，張開雙臂迎接需要我們仁慈與陪伴的所有人。」

良十四世短暫地從義大利語切換為西班牙語，問候曾經奉獻的秘魯教區信徒，隨後便帶領信徒誦聖母經。簡短演說沒有使用英語。

教宗演說 向方濟各致敬

教廷8日選出兩千多年來首位美國籍的教宗，良14世生於芝加哥，長年於秘魯宣教，8日當選後現身聖伯多祿大殿中央陽台祝福世人平安。（美聯社）

他在演說中向上個月過世的教宗方濟各(Pope Francis)致敬並重申方濟各主張，呼籲教會要跟現代世界接軌，「永遠要追求和平、仁慈並且親近民眾，特別是處於困境的人們」。

良十四世在拉丁美洲奉獻數十年，曾任秘魯北部奇克拉約(Chiclayo)主教，對於拉丁美洲地區經濟困境如何導致民眾出走前往美國，擁有第一手親身觀察。

長期以來，美國樞機主教始終被認為無法當選教宗，因為教會希望對身為全球強權的美國發揮制衡，如今良十四世終於突破慣例。華爾街日報(WSJ)分析，良十四世的美國人身分現在可能反而具有優勢，自從川普總統上台之後，地緣政治版圖大幅改變，良十四世將能協助梵蒂岡因應變局。

川普8日在社群媒體發文寫道，對於出現史上第一位美國人教宗深感榮幸，「是我們國家的莫大榮耀」。川普表示，期盼能與良十四世會面，「那將是非常有意義的時刻」。