尷尬了…川普剛喊「無比榮耀」新教宗遭爆曾轉發反川貼文

梵蒂岡教廷8日選出首位美國籍天主教教宗普瑞弗斯特。（路透）

梵蒂岡教廷8日選出首位美國籍天主教教宗普瑞弗斯特（Robert Prevost），名號是「良十四世」（Leo XIV），消息一出，美國總統川普 也發文祝賀，但有網友發現，普瑞弗斯特過去疑似曾轉發批評川普移民政策的貼文，這些立場與前任教宗相符，但可能對現任白宮構成壓力。

一個名為「Robert Prevost」的X帳號，雖未見其親自撰寫批評文字，但曾轉發多則他人發布的報導與標題。CNN已向梵蒂岡、X平台及普瑞弗斯特的友人查證，但尚無法獨立證實該帳號是否確屬新教宗良十四世本人。

川普於8日表示，對第一位美國教宗的誕生感到「非常高興」且「無比榮耀」。目前不清楚他是否得知該帳號過往曾轉發對其不利的社群貼文；白宮則對此未發表評論。副總統范斯 辦公室則表示，一切以范斯稍早於X上發布的祝賀貼文為準。

帳號所轉發的內容曾針對范斯過去批評左派「更關心移民勝過美國公民」的言論發表意見，也對川普政府遣返一名非法移民 賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）一事提出批評。賈西亞原居美國馬里蘭州，後被遣返至薩爾瓦多監獄。帳號於4月14日轉發一篇關於該案的報導，內容援引美國華盛頓輔理主教門希瓦（Evelio Menjivar）的評論，稱聯邦政府對移民採取「震懾與恐嚇策略」，執法合法性備受質疑。法官已命令川普政府協助加西亞返回美國。

更早在2月13日，帳號曾轉發前教宗方濟各的一封公開信。方濟各在信中嚴詞譴責川普政府的大規模驅逐行動，指出此舉損害貧困、受壓迫與遭迫害者的人性尊嚴。他表示：「真正的法治精神體現在對所有人，尤其是最弱勢者的尊重與關懷……制定有秩序且合法的移民政策，不該阻礙對脆弱者的接納與整合。」

2月3日，該帳號亦轉發關於范斯在福斯新聞受訪時的相關評論。他曾表示，極左派「似乎憎恨本國人民」，優先照顧外國移民，卻忽略自家鄰里。范斯說：「基督教有一個概念，你先愛家人，再愛鄰居、社區、公民，最後才是其他國家的人。但現在很多左派完全本末倒置。」

該帳號轉發的報導由美國獨立新聞媒體「國家天主教記者報」（National Catholic Reporter）記者阿瑪斯（Kat Armas）撰寫，文章指出范斯的言論延續中世紀的「愛的秩序」（ordo amoris）觀念，這種邏輯「助長某些人比其他人更值得被關愛」的迷思。標題直言：「范斯錯了：耶穌沒有要我們排愛的順序。」

范斯曾在教宗方濟各辭世前數小時，於義大利與其會面。

該帳號早在2015年，也曾轉發紐約樞機主教杜蘭（Timothy Dolan）撰寫的一篇社論，批評川普首次競選總統時的反移民言論「極具爭議性」。此外，帳號在2016年11月也曾轉發一篇專欄，指出前民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓因民主黨的「極端墮胎立場」而失去選民支持。

該帳號建立於2011年，多數貼文為轉發文章，而非原創內容。原本粉絲數不足800人，但截至8日下午5時，已暴增至超過23.2萬人。