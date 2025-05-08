聯邦緝毒署破獲最大規模芬太尼 逮16人、販毒集團首腦落網

司法部長邦迪(右)6日在記者會上說，聯邦緝毒署當天創下破獲芬太尼的最大規模毒品查緝紀錄，16名販毒人員被逮捕。(歐新社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)7日報導，聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)6日創下破獲芬太尼的最大規模毒品查緝紀錄，被逮捕的16人中包括販毒集團「西納羅亞」(Sinaloa)首腦、36歲墨西哥公民阿馬亞(Heriberto Salazar Amaya)。

司法部 長邦迪(Pam Bondi)6日在記者會上說，這波查緝行動在西部多州展開，「締造我們國家迄今為止打擊芬太尼、毒品販運的最大勝利」。她表示，阿馬亞在俄勒岡州 賽勒姆(Salem)被捕後遭聯邦收押。今年2月，「西納羅亞」集團被國務院列為外國恐怖主義組織。「西納羅亞」是北美地區歷史最悠久、勢力最龐大的組織黑幫之一，在芬太尼走私扮演重要角色。

對於媒體詢問被捕的16人是否會被遣返到墨西哥，邦迪指出：「我希望他們在我們監獄裡關愈久愈好。」她表示，被捕嫌犯如果被法院定罪，將繼續關在美國監獄，「或許關到惡魔島(Alcatraz)」。

邦迪表示，16名落網嫌犯中有6人在美非法居留，阿馬亞是其中之一。她說，緝毒署率領這次行動對「西納羅亞」集團造成重擊，讓毒品從街頭消除。

司法部說，執法機關共查獲累計400公斤的芬太尼藥丸，11.5公斤芬太尼粉末，80公斤安非他命，7.5公斤古柯鹼、4.5公斤海洛因。調查人員同時查獲500萬元現鈔、共計49枝步槍與手槍。

緝毒署代理署長莫菲(Robert Murphy)表示，這是緝毒署破獲芬太尼藥丸的最大規模案件。