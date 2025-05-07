我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

罕見同拜登立場 川普政府要求駁回限制獲取墮胎藥訴訟

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
墮胎藥物「美服培酮」。(美聯社)
墮胎藥物「美服培酮」。(美聯社)

川普政府5日要求聯邦法官駁回一宗旨在大幅限制獲取墮胎藥物「美服培酮」(mifepristone)的訴訟，此案對於產婦終止妊娠的機會影響重大，而川普政府罕見採取了與前總統拜登政府相同的立場。

紐約時報報導，川普總統及其政府部分官員一向強烈反對墮胎，司法部提交的法院文件令人訝異。

川普經常吹噓他在第一任期內任命了三名最高法院保守派大法官，且這些大法官2022年投票推翻了1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)；川普再次擔任總統以來，聯邦政府已經採取多項措施撤銷支持生殖健康的計畫。

司法部提出的文件，成為川普政府首次介入美服培酮訴訟的案例；該訴訟旨在推翻聯邦食品暨藥物管理局(FDA)過去十年的諸多監管變化，這些變化擴大民眾取得美服培酮的機會與管道。

川普政府的立場呼應拜登政府，指此案件不符合提起訴訟的聯邦地區法院審理的法律標準。

該案由密蘇里州、愛達荷州和堪薩斯州三個保守州的檢察長提交給德州北區地方法院的法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)，卡奇馬力克由川普任命，且強烈反對墮胎。

戴維斯加州大學(UC Davis)法學教授和終止妊娠法律專家瑪麗‧齊格勒(Mary Ziegler)表示，川普政府支援拜登政府稍早駁回此案的要求，「令人驚訝，但我認為最好的解讀方式是，他們只是在爭取時間，釐清如何處理美服培酮(議題)」。

齊格勒表示，司法部這份文件「避重就輕」；她認為，這讓川普政府能夠延後表達聯邦政府對美服培酮的看法，並控制能否及何時採取行動限制此藥物。

自從川普第一任期以來，他對終止妊娠的政治算計已出現變化。

共和黨議員與州長人選在2024年的選舉中獲勝，限制墮胎權議題相關法案也通過了，但保護此權力的投票措施在密蘇里州等數個保守州依然占上風。

去年大選期間，川普試圖調適墮胎議題不斷變化的政治風向，但他的立場有時也讓保守派感到沮喪。

最高法院對婦女墮胎藥物「美服培酮」裁定，影響重大。(美聯社)
最高法院對婦女墮胎藥物「美服培酮」裁定，影響重大。(美聯社)

川普 墮胎 拜登

上一則

路透：川普、國安官員不知情 防長卻一度下令停止援烏

下一則

南韓央行：美施壓亞洲貨幣升值

延伸閱讀

印巴交火升溫 川普發聲：希望盡快結束

印巴交火升溫 川普發聲：希望盡快結束
沒上演澤倫斯基版劇情 卡尼穩住與川普會面大戲：老闆說加拿大不賣

沒上演澤倫斯基版劇情 卡尼穩住與川普會面大戲：老闆說加拿大不賣
貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議

貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議
成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

熱門新聞

商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生成的搞笑圖片。（取材自truth social）

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

2025-05-03 09:42
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34
加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

2025-05-06 13:39

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵