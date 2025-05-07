罕見同拜登立場 川普政府要求駁回限制獲取墮胎藥訴訟

墮胎藥物「美服培酮」。(美聯社)

川普 政府5日要求聯邦法官駁回一宗旨在大幅限制獲取墮胎 藥物「美服培酮」(mifepristone)的訴訟，此案對於產婦終止妊娠的機會影響重大，而川普政府罕見採取了與前總統拜登 政府相同的立場。

紐約時報報導，川普總統及其政府部分官員一向強烈反對墮胎，司法部提交的法院文件令人訝異。

川普經常吹噓他在第一任期內任命了三名最高法院保守派大法官，且這些大法官2022年投票推翻了1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)；川普再次擔任總統以來，聯邦政府已經採取多項措施撤銷支持生殖健康的計畫。

司法部提出的文件，成為川普政府首次介入美服培酮訴訟的案例；該訴訟旨在推翻聯邦食品暨藥物管理局(FDA)過去十年的諸多監管變化，這些變化擴大民眾取得美服培酮的機會與管道。

川普政府的立場呼應拜登政府，指此案件不符合提起訴訟的聯邦地區法院審理的法律標準。

該案由密蘇里州、愛達荷州和堪薩斯州三個保守州的檢察長提交給德州北區地方法院的法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)，卡奇馬力克由川普任命，且強烈反對墮胎。

戴維斯加州大學(UC Davis)法學教授和終止妊娠法律專家瑪麗‧齊格勒(Mary Ziegler)表示，川普政府支援拜登政府稍早駁回此案的要求，「令人驚訝，但我認為最好的解讀方式是，他們只是在爭取時間，釐清如何處理美服培酮(議題)」。

齊格勒表示，司法部這份文件「避重就輕」；她認為，這讓川普政府能夠延後表達聯邦政府對美服培酮的看法，並控制能否及何時採取行動限制此藥物。

自從川普第一任期以來，他對終止妊娠的政治算計已出現變化。

共和黨議員與州長人選在2024年的選舉中獲勝，限制墮胎權議題相關法案也通過了，但保護此權力的投票措施在密蘇里州等數個保守州依然占上風。