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路透：川普、國安官員不知情 防長卻一度下令停止援烏

編譯中心／綜合報導
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路透報導，國防部長赫塞斯(右)剛上任就下令取消一批軍援烏克蘭物資，但川普毫不知情。圖為川普與赫塞斯4月底在白宮內閣會議。(美聯社)
路透報導，國防部長赫塞斯(右)剛上任就下令取消一批軍援烏克蘭物資，但川普毫不知情。圖為川普與赫塞斯4月底在白宮內閣會議。(美聯社)

路透報導，川普政府上任之初，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)突然下令停止輸運烏克蘭武器，令白宮、五角大廈及國務院官員措手不及，凸顯川普政府內部決策過程時而混亂。

路透報導，在川普總統展開第二任期約一周，軍方下令三家從德拉瓦州多佛空軍基地(Dover Air Force Base)及阿拉伯聯合大公國一座美軍基地起飛的貨運航空公司，停止11個裝載砲彈等武器、原定飛往烏克蘭的航班。

在短短數小時內，基輔的烏克蘭官員及波蘭官員便急忙向華府詢問，是誰下令美國運輸司令部(USTRANSCOM)停止這些航班？是永久停止所有援助？或只是暫停部分援助？

白宮、五角大廈及美國國務院高階國家安全官員當時無法回答。然而，這些航班一周內便恢復飛行。

路透檢視過的美國運輸司令部紀錄，是赫塞斯的辦公室口頭下令取消輸運援烏武器。

據三名知情消息人士，川普1月30日才結束在白宮橢圓形辦公室舉行的烏克蘭問題會議，赫塞斯辦公室便下達這項命令，當時與會者有赫塞斯及其他高階國安官員。

兩名知情人士指稱，會議期間，有人提出停止援烏想法，但川普未下達停止援烏指示。

據兩名知情消息人士，川普及其他與會高階國安官員都不知道這項命令。

白宮回應上述報導時告訴路透，赫格塞斯遵從川普的指示，停止援烏，這是當時的政府立場。

據消息人士，這無法解釋高階國安官員在正常決策過程中不知道這項命令，或是這項命令為何旋被撤銷。

路透指出，上述航班取消的經過顯示，川普政府內部時而出現雜亂無章的決策過程，以及甚至連政府高層成員都不清楚的指揮結構。

川普 白宮 赫塞斯

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