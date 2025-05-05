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擁抱右派喉舌 白宮至今已辦3場「網紅簡報會」

編譯潘勛／綜合報導
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白宮發言人李維特已為支持川普的網紅舉行了三場新聞簡報會。(歐新社)
白宮發言人李維特已為支持川普的網紅舉行了三場新聞簡報會。(歐新社)

新媒體當道，白宮新聞發布會也開始採取新做法。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，目前數千萬國人獲取新聞的方式已改變，因此要擁抱新潮流。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，4月28日李維特首次嘗試新花樣，在白宮記者室專門為網紅舉行了一場新聞簡報，只有十人獲得邀請出席。受邀對象不是孚眾望的記者，而是一些陰謀論者、前川普官員及親友。

李維特至今已經舉辦過三場「網紅簡報會」(influencer briefing)，綜觀三次的受邀名單，參與者政治立場大都傾向右派。

李維特在開場的七分鐘發言中表示，現在所有的記者、新聞管道及聲音在白宮都有一席之地，「各位今日出席這次簡報會便證明這一點。」

但事態變得很明顯，NBC News辨認與會的25名網紅，除了一人以外，其他人長久以來都明確支持川普政府，其中有些人還直接與川普有關聯，要不是以前曾在他政府任職，就是與川普家人或其內閣成員有私交。

白宮副新聞主任多爾(Kaelan Dorr)表示，前總統拜登的政府有邀傾保守派的喉舌到白宮，進行類似接觸嗎？目前的事實乃是：傳統媒體對資訊不光只流向他們，感到十分火大；現在白宮新聞處總是會找到人們聚集的所在，任何攻擊式的新聞報導都無法阻擋。

事實上川普的白宮並不是接觸網紅的開山始祖。拜登也那麼做過，一度還邀請超過100名內容創作者來討論範圍很廣的議題。

但目前政府對擁抱支持川普的媒體，做得較為露骨，還排斥一些傳統媒體，以便控制哪些人有管道接觸總統。

一名白宮官員表示，傳統媒體幾十年來有管道來參加公開記者會，現在新媒體也有管道了；他指出網紅記者會也做直播。

但網紅記者會給人「川普部落」(Trump's tribe)的感受。前川普新聞主任史派瑟(Sean Spicer)受邀參加第一場，他先誇川普「致力於透明」，再問川普立法的優先次序，還有川普為什麼繼續接受主流媒體、刊物採訪。

川普 白宮 拜登

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